Bizarní poslední sbohem: Rodina pohřbila Mercedes

Rodina vystrojila netradiční pohřeb.
Autor: Andrea Vídeňská - 
19. dubna 2026
12:23

Jedno lidové rčení říká, že „peníze si do hrobu nevezmeš“, s čímž se ale zřejmě neztotožnila rodina vášnivého sběratele luxusních aut v Číně. Ta mu uspořádala okázalý pohřeb, při kterém vedle rakve nechala pohřbít i jeho luxusní Mercedes-Benz.

V Číně je běžné, že se při pohřbech pálí papírové napodobeniny věcí, jako jsou auta, domy nebo spotřebiče, aby je měl zesnulý symbolicky k dispozici v posmrtném životě. Podle informací deníku South China Morning Post byl zesnulý vášnivým sběratelem luxusních aut, a jeho děti se proto rozhodly dopřát mu opravdu nevídaný odchod. Do hrobu mu nechaly uložit i skutečný vůz, aby mu údajně zajistily klidný vstup do posmrtného života.

Mercedes zdobila červená stuha

Virální video z 9. dubna zachycuje neobvyklý pohřeb v čínské vesnici, kde se místní obyvatelé stali svědky bizarního rituálu. Do jámy u nově postaveného náhrobku byl spuštěn luxusní Mercedes-Benz, ozdobený červenými stuhami a zabalený do červené látky. Záběry ukazují, jak bagr auto zvedá a následně jej desítky lidí společně tlačí do připraveného hrobu. Někteří ho dokonce zahrnují lopatami hlíny. Celá scéna připomíná jako by šlo o poslední sbohem s luxusním autem.

Video z pohřbu způsobilo poprask a okamžitě se stalo virálním. Situace zašla tak daleko, že musely zasáhnout úřady. Rodina byla oficiálně pokárána za nelegální pohřbení automobilu a následně se veřejně omluvila. Nyní jí hrozí nejen pokuta, ale také úhrada nákladů na vykopání vozu, sanaci místa a ekologickou likvidaci následků.

