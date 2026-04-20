Mrtví manželé po nehodě v Mostě. Řidič sporťáku: Alkohol a 150 km/h!
Policie upřesnila, co se na silnici odehrálo těsně před střetem, při němž v sobotu 18. dubna v Mostě zemřel starší manželský pár. Ve hře je vysoká rychlost i alkohol.
Sobotní tragédie v mostecké Žatecké ulici si po srážce tří aut vyžádala dva životy. Vyšetřování nyní potvrdilo, že za volantem sportovního vozu seděl řidič pod vlivem alkoholu a podle předběžných odhadů jel rychlostí přes 150 kilometrů v hodině.
„Manželský pár, který tam zemřel, vyjížděl z vedlejší silnice. Nestačili se zařadit do pruhu, protože to druhé vozidlo jelo tak rychle,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Neštěstí tak nešlo zabránit. Řidič sporťáku po nárazu nezvládl řízení, narazil do dopravní značky a skončil mimo silnici v příkopu. Do nehody se zapojily celkem tři osobní vozy, o posádce třetího auta policie bližší informace nezveřejnila.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje našli záchranáři starší manželský pár v kritickém stavu a okamžitě zahájili resuscitaci. Přivolán byl také vrtulník letecké záchranné služby. Přes veškerou snahu se životní funkce nepodařilo obnovit a oba senioři svým zraněním na místě podlehli.
Nehoda se odehrála v době, kdy se v blízkosti konal bleší trh, a na místě tak byly desítky lidí. Řada z nich popsala okamžiky těsně před střetem i samotný náraz. „Slyšeli jsme brutální řev motoru, najednou rána a začali se sbíhat lidé,“ uvedl jeden ze svědků pro CNN Prima NEWS.
Řidič sportovního vozu nehodu přežil a skončil v péči zdravotníků, jeho stav policie blíže neupřesnila.
A pak můžete dodržovat předpisy a dávat pozor, když po silnicích jezdí takovéto ***.