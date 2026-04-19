Jed na krysy v kojenecké výživě Hipp! Dvě otrávené skleničky našli v Brně

V kojenecké výživě byl nalezen jed.  (Autor: Profimedia)
19. dubna 2026
Autor: ČTK 
19. dubna 2026
09:35

Rakouská policie vydala varování před kojeneckou výživou značky HiPP, která může být otrávená. Nebezpečné skleničky se dostaly i do Česka a na Slovensko, konkrétně do hypermarketu Tesco Bohunice.

Policisté našli v jedné prodejně v Brně dvě skleničky s kontaminovanou dětskou výživou značky HiPP, přesně podle e-mailu zaslaného pachatelem. ČTK to dnes potvrdil mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Firma HiPP uvedla, že v některých skleničkách dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Zároveň uvedla, že maloobchodní partneři už z prodeje odstranili všechny sklenice s dětskou výživou HiPP. Panuje podezření, že firma čelí vydírání.

„Vzhledem k informacím zveřejněným samotnou firmou HiPP mohu potvrdit, že přesně jak bylo avizováno v mailu od pachatele, našli policisté dvě skleničky kontaminované dětské výživy v konkrétní prodejně v Brně. Byly označeny přesně tak, jak se objevilo v informacích, bílou nálepkou s červeným kruhem na dně. Zkoumání skleniček dál pokračuje, další informace nebudeme zveřejňovat,“ řekl Lužný.

Jednu skleničku, se kterou zjevně někdo manipuloval, zajistili kriminalisté podle rakouské policie ve spolkové zemi Burgenland, jejímž hlavním městem je Eisenstadt. Kojeneckou výživu nahlásil zákazník, předtím ji nikdo nekonzumoval. V sobotu odpoledne rozbor vzorku ze zajištěného výrobku prokázal přítomnost jedu na krysy. Rakouská policie vyzývá, aby lidé označené či podezřelé skleničky neotvírali, jejich obsah nekonzumovali a odložili je mimo dosah všech potravin.

APA uvedla, že podezření se vztahuje na „Zeleninu s mrkví a bramborami“, společnost Spar však z preventivních důvodů stáhla veškerou dětskou výživu HiPP ze všech svých 1500 rakouských filiálek. Podle společnosti se výzva týkala prodejen Spar, Eurospar, Interspar a Maximart.

„V rámci probíhajícího šetření bylo zjištěno, že sklenice dětské výživy HiPP, se kterými bylo evidentně manipulováno, byly zajištěny také v České republice a na Slovensku. Při analýze těchto sklenic příslušné orgány zjistily, že obsahovaly jed na krysy. Dotčení maloobchodní partneři v obou zemích již preventivně odstranili všechny sklenice dětské výživy HiPP z prodeje,“ uvedla firma HiPP.

Ministerstvo zdravotnictví varuje ty, kdo nakupují v Rakousku, aby byli při nákupu kojenecké výživy HiPP obezřetní.

Lidé mohou skleničky poznat podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně a podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvedla rakouská policie.

„Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou,“ uvedla policie na síti X. Pokud by lidé měli podezření, že kontaminovanou skleničku zakoupili, mají se obrátit na příslušnou hygienickou stanici.

Pokud máte kojeneckou výživu HiPP s tímto označením nebo zaznamenáte jakékoli podezřelé znaky, výrobek neotvírejte ani nekonzumujte, neukládejte ho mezi ostatní potraviny (případně s ním manipulujte v rukavicích) a následně si důkladně umyjte ruce mýdlem alespoň 30 sekund, zejména před kontaktem s dětmi.

Karlos Rock ( 19. dubna 2026 14:44 )

Takovou hrůzu může udělat jen člověk. Zvířata své mláďata ochraňují.

pavel černy ( 19. dubna 2026 14:43 )

Islamizace a ***ofikace EVROPY tak trošku jinak, nepoliticky, a o to zákeřněji ... 😨 👎 Viditelných projevů, hlavně v Francii a Anglii, přibývá....

Bozena Vildmanova ( 19. dubna 2026 13:39 )

Ten kdo to tam nacpal, okamžitě ho zabít! Žádné soudy!!!!! Takové zrůdy podlidské mezi námi chodí,fuj. 👎

Petr Pan ( 19. dubna 2026 13:37 )

To je hnus,trávit děcka.Asi někdo v centrálním skladu,když je to rozlezlé ve více státech.

Tíseň Adamczykových graduje: Marek už krutou realitu neskrývá
Aha!
