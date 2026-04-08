Toxiny v dalším kojeneckém mléce! Inspekce odhalila už třetí případ

Ilustrační foto.  (Autor: Shutterstock)
Autor: ČTK - 
8. dubna 2026
18:26

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo nadlimitní množství toxinu cereulid, zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Jde již o třetí nález této nebezpečné látky od začátku roku, kdy inspekce spustila cílenou plošnou kontrolu kojeneckých sušených mlék. SZPI doporučuje všem, aby danou šarži potraviny dětem nedávali.

V případě tohoto výrobku jde o balení o 800 gramech, které je určené dětem od narození do šesti měsíců. Datum minimální trvanlivosti je do 10. listopadu 2026. „Laboratorní rozbor potvrdil přítomnost toxinu cereulid v koncentraci 0,63 mikrogramu na kilogram potraviny. Na základě doporučeného dávkování výrobku odpovídá tato hodnota expozici 0,022 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti novorozence,“ uvedl Kopřiva.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovil akutní referenční dávku ve výši 0,014 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti, což je množství, které lze krátkodobě přijmout bez očekávaného nepříznivého účinku na zdraví. Zároveň SZPI požádala Státní zdravotní ústav o hodnocení rizika.

Výrobek inspekce odebrala v prodejně Tesco ve Valašském Meziříčí a nařídila okamžité pozastavení prodeje. „V případě, že se potvrdí, že se jedná o nebezpečnou potravinu, bude s prodejcem zahájeno správní řízení o uložení pokuty a SZPI vloží informaci do systému RASFF, aby mohlo dojít k došetření v zemi původu potraviny,“ řekl Kopřiva.

Dosavadní výsledky plošné kontrolní akce lze najít na webu Potraviny na pranýři. Dosud se nacházel cereulid v nadlimitním množství ve výrobcích Happy Mimi 1 počáteční mléko, 400 gramů od estonského výrobce Dana Europe a Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 od Danone.

Podle údajů Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) bylo v EU kvůli zdravotním potížím po požití kojenecké výživy několik dětí hospitalizováno. V Česku bylo podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma zaznamenáno dosud 18 případů lehčích potíží, které hygienici prověřují. Fošum to uvedl na konci března.

Články odjinud

Zvrat! Lidé nad Patrasovou nevěřícně kroutí hlavou
Zvrat! Lidé nad Patrasovou nevěřícně kroutí hlavou
Aha!
Vejce z koledy? Poradíme vám, co s nimi! 4 recepty od exotiky po klasiku
Vejce z koledy? Poradíme vám, co s nimi! 4 recepty od exotiky po klasiku
Dáma.cz
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Jejich učitelem byl YouTube
Prodali dům a se čtyřmi dětmi brázdí na lodi Karibik. Jejich učitelem byl YouTube
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Klíšťová encefalitida
Klíšťová encefalitida
Moje zdraví
Výrobce čipů Onsemi rozšíří aktivity v Česku, kupuje brněnskou firmu navrhující procesory
Výrobce čipů Onsemi rozšíří aktivity v Česku, kupuje brněnskou firmu navrhující procesory
e15
Vyladěná Slavia opět nejlepší v základní části. Proč tolik dominuje? Zastupitelnost i věk
Vyladěná Slavia opět nejlepší v základní části. Proč tolik dominuje? Zastupitelnost i věk
iSport
Královny Brna: Plastový ratan, tetování Hitlera a životní „moudra“. Prostě bahno, které musíte vidět!
Královny Brna: Plastový ratan, tetování Hitlera a životní „moudra“. Prostě bahno, které musíte vidět!
Reflex
KVÍZ: Poznáte státy podle nápovědy? Vyzkoušejte se ze zeměpisu
KVÍZ: Poznáte státy podle nápovědy? Vyzkoušejte se ze zeměpisu
Lidé a země