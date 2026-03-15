„Dnes (neděle – pozn. red.) ráno krátce po páté hodině došlo u mého kolegy k incidentu, který v dnešní době nemá obdoby. Maskovaný muž mu z igelitového pytle hodil přímo přes branku k domu uřezanou hlavu kance,“ uvedla náměstkyně Komrsková na síti X.

„Můj kolega se mnou intenzivně spolupracuje na rozkrývání protikorupčních kauz a toto gesto vnímáme jako jasný vzkaz,“ dodala.

V posledních době podle ní přišla série dotazů podle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím, které účelově mířily na práci jejího kolegy na magistrátu.

„Nechce mi věřit, že v této spojitosti by šlo o pouhou náhodu. Spíše to vypadá, že naše společná práce na odhalování a upozorňování korupce začala někomu vadit. Je naprosto nepřijatelné, aby se někdo vracel k metodám zastrašování, které známe spíše z kriminálních filmů. Věc už má v rukou policie,“ podotkla náměstkyně Komrsková.

Náměstkyně primátora Prahy pro životní prostředí Jana Komrsková uvedla, že jejímu kolegovi maskovaný muž hodil přes plot uříznutou hlavu divočáka!
Autor: Blesk:Svackova Maria