Hrůzný nález v Lysé: Dvě mrtvoly v bytě! Sousedy vyděsil zápach

23. února 2026
23. února 2026
Kriminalisté od pondělního odpoledne vyšetřují nález v jednom z bytů v Lysé nad Labem. Na místě vyšetřovatelé objevili dvě mrtvoly. Nález Blesku potvrdila mluvčí policie Michaela Richterová. Příčinu smrti objasní soudní pitva. 

K nálezu těl došlo v jednom z bytů v ulici Jedličkova. „Na místě máme nymburské kriminalisty. Koroner na místě předběžně vyloučil cizí zavinění. Byla nařízena soudní pitva“ uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. 

Těla seniorského páru v bytě ležela delší dobu. Podle Richterové z bytu linul nepříjemný zápach, přičemž pár nikdo delší dobu neviděl. Tento fakt sousedy zneklidnil, což vyústilo až v příjezd policie.

