Dosud byl znám z několika ojedinělých, převážně historických nálezů z jižní a střední Evropy. Na našem území se objevil jen jednou - v roce 1911 ve Střelicích u Brna. Od té doby byl nezvěstný.
„Přítomnost jednoho z nejvzácnějších evropských brouků podtrhuje význam mohutných dubů v CHKO Soutok pro zachování přírodní rozmanitosti naší země. Mohutné duby jsou domovem mnoha unikátních, často velmi ohrožených druhů. Problém je, že rychle mizí,” uvedl Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.
Zachránili je
Takzvané staroduby v CHKO Soutok představují dřeviny, které se před více než 100 lety rozhodli Lichtenštejnové zachovat při lesnickém hospodaření a rozsáhlých krajinářských úpravách.
Stromy ale odumíraly a donedávna to vypadalo, že ze Soutoku zmizí. V roce 2007 začali lesníci stromy stojící na pasekách ponechávat, konkrétně šlo o 100 stromů na deset hektarů pasek. Většina jich přežila a podle ochránců přírody rychle přirůstají.
Království rostlin i orlů
CHKO Soutok vznikla loni v létě, je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v lokalitě popsán nový druh brouka, kožojed moravský. Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb.
Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tu 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský. Celá oblast přezdívaná Moravská Amazonie má rozlohu 125 kilometrů čtverečních.
