S tříštivou zlomeninou holenní kosti pravé nohy zůstal Václav až v 70metrové hloubce, téměř 300 metrů od vstupu. Jeden z kamarádů s ním zůstal na místě, druhý šel na povrch přivolat pomoc.
„Je to drsná zkušenost, úraz naštěstí nebyl vážný. Uklouzl jsem a špatně našlápl. Chodíme ve třech, kluci věděli, co dělat. Jeden je dokonce zdravotník,“ řekl Václav Blesk.cz.
Plazil se i sám
Na počátku záchranné operace zůstal hodinu sám ve tmě. Jenže jak tvrdí zkušení speleologové, čas v jeskyních plyne jinak. „Nepřišlo mi to dlouhé. Navíc běhám ultramaratony a jsem zvyklý být dlouho sám. Část trasy jsem se s poraněnou nohou plazil sám, odlehčoval ji. Asi nejhorší byl konec na sáňkách. Byl jsem svázaný, nemohl pomáhat.“
Záchrana trvala od ohlášení události přes přípravu a transport pacienta zpět na povrch nekonečných 21 hodin. „Tým, co sešel dolů, byl v pohodě, příprava na cestu nahoru ok. Kluci to měli secvičené včetně těch od záchranky. Škoda jen, že to nemohlo být cvičení,“ usmívá se Václav, který se ve Fakultní nemocnici Brno podrobil operaci.
Za pár dnů půjde domů, poté rehabilitace
„Šlo o tříštivou zlomeninu dolní části holenní kosti pravé nohy zasahující do kloubů. Úlomky byly poskládány a zafixovány pomocí dlahy. Délka hojení této zlomeniny je tři měsíce, nicméně operace pacientovi umožní s nohou hýbat, chodit o berlích, nebude žádná další fixace. V místě byl malý otok, záchranáři končetinu správně zafixovali. Pacient půjde domů v řádu několika dnů,“ shrnul Milan Korbička, přednosta Klinika úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno.
Speleolog Václav Adamec o záchraně z jeskyně Svážná studna TV Blesk Zdeněk Matyáš
Václav Adamec je tvrďák, kromě ultramaratonu je i členem sboru dobrovolných hasičů. V jeskyních už poznal, že náročný průzkum občas bolí. „Měl jsem třeba zlomená žebra, vyhozené rameno. Ale jsme vycvičení. Nosíme s sebou termofólie, jídlo, pití, teď nám poslali dolů i lékárničku,“ ubezpečuje, že ho jen tak něco nerozhází.
Rodina má pro jeho vášeň pochopení
Zpráva o záchranné operaci v podzemí se pochopitelně dostala i k Václavovým nejbližším, manželce a dětem. „Nejdřív jsem nechtěl, aby to věděli během transportu z jeskyně. Pak jsem byl překvapený, když mě vytáhli a ven a rodina tam byla. Až se noha zhojí, půjdu zase na průzkum. Myslím, že mi manželka nebude bránit,“ tvrdí nyní s úsměvem.
Vzkaz z nemocničního lůžka pochopitelně míří také k jeho obětavým zachráncům.„Kluci, děkuji všem. Neskutečné, co předvedli. Každý úsek měli perfektně vyřešený, štáb věděl, co přesně udělat. Jen doufám, že jsem nikomu z nich při náročném zákroku neublížil.“
Svážná studna
Jeskyně Svážná studna je poměrně mladou lokalitou a zároveň nejrozsáhlejším známým podzemním objektem Lažáneckého žlebu v Moravském krasu. Délka jejích rozvětvených a v několika patrech uspořádaných chodeb přesahuje 500 metrů, přičemž v nejhlubším místě (3. sifon) dosahuje 90 metrů.
Odstřelovali i skálu
Při cestě ke zraněnému Václavovi museli speleologové postupně odstřelovat jeskyni od vchodu, aby ti, co do jeskyně vchází, už vcházeli většími prostory. Nejužší část na ně čekala až na konci jeskyně. „Záchraně předcházely hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění,“ uvedli záchranáři na X.