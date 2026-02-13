Dcera žila roky s mrtvou matkou: Tělo našli mumifikované ve sklepě!
Městečkem v Bavorsku otřásl děsivý nález. V domě s popraskanou fasádou leželo podle policie několik let tělo majitelky. Její dcera tam přitom dál bydlela. Kriminalisté prověřují podezření, že po smrti matky dál inkasovala důchod.
Klidná ulice v německém Ruhmannsfelden skrývala příběh jako z černé kroniky. Dům porostlý břečťanem působil opuštěně, jenže uvnitř měla podle vyšetřovatelů ležet mrtvá žena narozená v roce 1922. Tělo našli policisté na začátku února ve sklepních prostorách. Bylo už značně mumifikované.
Podle sousedů majitelku domu neviděli zhruba deset let. Nikdo netušil, kde je. Až když se objevilo podezření, že by mohla být po smrti, rozhodli se kriminalisté dům prohledat. Obava se potvrdila.
Smrt bez odpovědí
Vyšetřovatelé zatím nedokázali určit přesné datum úmrtí ani jeho příčinu. Rozklad těla byl příliš pokročilý. Státní zastupitelství ale uvedlo, že nic nenasvědčuje cizímu zavinění. Přesto tím případ nekončí.
Policie se nyní soustředí na finanční stránku věci. Existuje podezření, že dcera (82) po smrti matky dál pobírala její důchod.
Dcera žila v domě dál
Dcera podle informací deníku Bild až roky v domě normálně bydlela. Nedávno však byla umístěna do specializovaného zdravotnického zařízení. Sousedé popisují, že působila uzavřeně a s nikým se příliš nestýkala. Jedna z místních žen uvedla, že když jí nosila jídlo, nikdy nesměla vstoupit dovnitř a musela vše nechávat u dveří.
Případ teď řeší bavorské úřady jako možné podvodné jednání. Pokud by se podezření potvrdilo, šlo by o dlouhodobé neoprávněné pobírání státních dávek.
