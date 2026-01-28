Rodiče, pozor: Toxiny v kojenecké výživě!
Rodiče malých dětí by měli zpozornět. Hygienici varují před několika šaržemi kojenecké výživy, které mohou obsahovat nebezpečný toxin. U kojenců hrozí otrava s rychlým nástupem potíží, převaření přitom nepomůže.
Do prodeje se dostaly šarže kojenecké výživy, jež podle hygieniků nesplňují bezpečnostní požadavky. Na riziko upozornila Hygienická stanice hlavního města Prahy a informovala o preventivním stažení konkrétních výrobků z trhu.
Opatření se týká počáteční výživy Nutrilon 1 a Nutrilon Advanced 1 v balení multipack 6×350 gramů se šarží s datem 8. října 2026. Další problematické výrobky pocházejí od značky Bebelo, konkrétně Bebelo Milk 1 a 2 Complex Formula v dvojbalení 2×300 gramů, a to u šarží s označením 25020112, 25020080 a 25020021.
Laboratorní analýzy podle hygieniků odhalily přítomnost cereulidu, toxinu produkovaného bakterií Bacillus cereus.
„Požití kontaminovaného výrobku může způsobit emetickou formu otrav, projevující se nevolností a zvracením, případně doprovázenými křečemi břicha,“ varovali hygienici na síti X. Potíže se podle nich mohou objevit už během jedné až pěti hodin po konzumaci.
Zásadní varování míří především k rodičům kojenců. Nebezpečný toxin nelze zničit ani převařením, takže snaha výživu „zachránit“ je zbytečná. Hygienici proto doporučují výrobky vůbec nepodávat dětem a vrátit je zpět do místa nákupu, kde by měli lidé dostat zpět peníze.
