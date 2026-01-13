Oslava skončila katastrofou: 17 dětí se otrávilo oxidem uhličitým!
V italském Janově došlo k bezmála fatální události. Během dětské oslavy se 17 dětí a tři dospělí otrávili oxidem uhličitým. Všichni skončili v nemocnici. Hasiči následně na místě zjistili, že na vině je nejspíš rozbitý bojler. Někteří z přiotrávených museli podstoupit speciální kyslíkovou terapii.
Dětští pacienti s příznaky otravy oxidem uhličitým skončili v Institutu Giannina Gaslini v Janově. Mluvčí nemocnice potvrdil, že jsou sice všichni stále na pozorování, nejsou však naštěstí v ohrožení života. Někteří z nich musí absolvovat kyslíkovou terapii a jiní zase skončili na specializovaných odděleních.
Podle italských médií se věk obětí pohybuje v rozmezí tří měsíců až deseti let. „Momentálně máme v péči 17 dětí a tři rodiče. Všechny kvůli otravě oxidem uhličitým,“ uvedla podle deníku Daily Star nemocnice v oficiálním prohlášení. „Všechny pacienty konstantně sledujeme. Nikdo z nich není v ohrožení života a jejich stavy jsou stabilní,“ stálo dále v prohlášení.
Někteří z pacientů prý dokonce museli podstoupit speciální léčbu v jiné nemocnici. „Pacienti, kteří museli podstoupit sezení v hyperbarické komoře, mají už léčbu za sebou a vrátili se zpět z nemocnice San Martino,“ uvedla nemocnice na závěr. Podle zjištění hasičů z místa neštěstí je na vině nejspíš rozbitý bojler. Jasné odpovědi však budou mít až po dokončení vyšetřování.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.