Čech zemřel u smrtícího minerálního pramene: Lidé při nabírání vody omdlévali
U minerálního pramene na východě Slovenska došlo k obrovské tragédii. U zdroje Salvator začali lidé omdlévat! Jeden český turista na místě dokonce zemřel. Co za tragédií stálo?
Společnost Minerálne vody k místu uzavřela přístup v listopadu. Ke kroku se společnost uchýlila na základě množících se případů lidí, kteří u pramene omdlévali. Jak uvedl server STVR, jednoho muže zde dokonce oživovali.
„Snažil se dostat z jámy. Dělníci, kteří byli nedaleko, ho viděli, tak mu pomohli. Přežil, ale v polovině září tam jeden pán byl v neděli ráno nabrat si vodu. Bohužel, byl sám a ten to nepřežil,“ uvedl starosta obce Lipovce. K několika případům záchrany došlo už minulý rok v prosinci.
V září roku 2025 zde dokonce zemřel i český turista. „U pramene byl nalezen sedmdesátiletý muž bez známek života, šlo o občana České republiky. Pověřený příslušník obvodního oddělení Policejního sboru Chminianska Nová Ves v případu vedl trestní stíhání ve věci trestního činu usmrcení. Vzhledem k výsledku pitvy, že šlo o úmrtí z chorobných příčin, bylo trestní stíhání zastaveno,“ citoval zmíněný server mluvčí krajského ředitelství slovenské policie v Prešově Janu Ligdayovou.
Jak uvedla televize Markíza, problém s unikajícím oxidem uhličitým vyřešil nainstalovaný ventilátor. Na místě byl také nainstalován výstražný systém. „Když odhalí vyšší koncentraci, na kterou je kalibrován, následně se rozbliká nadpis,“ uvedl Vladimír Jurec z Exim Servis sro. Samotný oxid uhličitý se přitom uvolňuje z bublinek minerální vody.
Po dvoutýdenní odstávce je pramen znovu v provozu.
