Školáka (12) několik dní držel v chatrči: Marečkova máma promluvila o únosci!
Ve čtvrtek 11. prosince došlo ke zmizení Marečka (12), kterého čtyři dlouhé dny hledala policie, hasiči a nespočet dobrovolníků. Po rozsáhlém pátrání hocha konečně našli. Marka zavřel a věznil muž (25), který je nyní ve vazbě. Zamkl ho do jedné z chalup v kolonii zahrádek nedaleko domova. Na sociálních sítích a v médiích začaly kolovat zvěsti o konexích mezi rodinami. Markova maminka se k únosci vyjádřila.
Po nalezení Marka (12) vězněného v chalupě v kolonii zahrádek nedaleko jeho bydliště policisté intenzivně hledají důkazy a vyšetřují okolnosti. Obviněného muže soud v dopoledních hodinách 17. prosince poslal do vazby.
Na internetu, po nalezení chlapce a zadržení obviněného, začaly kolovat zvěsti o vztazích mezi rodinami a propojení oběti s únoscem. Podle sousedů se rodiny znají a spojuje je ezoterika a poskytování masáží. Markova maminka vydala na sociálních sítích vyjádření k fámám a pohrozila trestním oznámením v případě šíření lživých pomluv.
„Jelikož se na mou osobu začínají šířit hnusné pomluvy, ze kterých se mi dělá zle, a zároveň jsem policií vázaná mlčenlivostí, snad nic neporuším, když sdělím, že pachatele neznám!!! Nikdy jsem ho neviděla!!! A ani s jeho rodinou nemám žádný blízký vztah!!!“ vyjádřila se plná rozhořčení na facebooku.
Policie uvedla, že vzhledem k věku oběti a s ohledem na respektování soukromí chlapce a jeho rodiny policie k případu neplánuje v nejbližší době zveřejňovat žádné další informace.
