Chatku hrůzy ve Žlutavě vlastní známý rodiny: Proč a kdo tam Marka (12) unesl?!
Únosce Marka z Halenkovic na Zlínsku měl údajně bydlet nedaleko chlapcovy rodiny. Chata ve Žlutavě, kde byl podle policie hoch vězněn, nepatří podle obce místním. Ve stejné oblasti má vlastnit chatu také Markův příbuzný.
Chlapec měl ve čtvrtek ráno jít na autobus do školy, podle prvních informací jím i odjel, to ale policisté následně přehodnotili. V tuto chvíli není ani jasné, zda vůbec na zastávku došel, než svého únosce potkal.
Únosce bydlel nedaleko?!
Policie hocha vysvobodila a zadržela muže, který se do chatky vracel. Podle katastru chatka patří F.S., mladíkovi (asi 25). Ten se podle informací Blesku s rodinou Marka zná. Paradoxem je, že mladík bydlí na samotě v Halenkovicích v domě, jen kilometr do domu chlapce. Na zvonění nikdo neotvíral. Jeho totálně zkroušená máma pak do telefonu uvedla – „Nezlobte se, ale já vůbec nic nevím, netuším, proč syna zadrželi.“
Policie dosud nepotvrdila, zda je majitel skutečným únoscem. V chatové oplocené kolonii na konci Žlutavy byla včera stále páska při vchodu a policejní auto svědčilo o tom, že chatu příslušníci střeží. Nikde ale nikdo, celý pochmurný areál jako by již odpočíval zimním spánkem. Je těžké si představit. Co v jedné z chatek chlapec za čtyři dny zažil v odloučení od nejbližších. Maminka ho těšila v nemocnici, kde byl převezen k vyšetření. Policie k jeho zdravotním stavu mlčí. Okolo 11 hodiny se ale u kolonie objevilo hned několik policejních aut a všechny novináře policisté vykázali z parkoviště.
Lidé v Halenkovicích i okolí si v neděli odpoledne podle starosty oddechli po zprávě, že se chlapec našel. Rozrušily je však informace, že byl zřejmě unesen a vězněn a že byl zadržen dospělý muž. „To bude téma na delší dobu. Všichni budou sledovat policejní vyšetřování. Uvidíme, jaký to bude mít výsledek,“ uvedl starosta Kedruš.
„Bude to teď náročné i pro rodiče, pro učitele, ředitele školy to dětem vysvětlovat,“ dodal. Škola se tím bude zabývat, působí tam také školní psycholožka. V obci s asi 2000 obyvateli je devítitřídní základní škola. Pohřešovaný chlapec však dojížděl do školy do Zlína. Policejní zpráva při zahájení pátrání uváděla, že chlapec ve čtvrtek ráno odjel do Zlína do školy, kam nedorazil.
