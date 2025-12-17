Školáka věznil několik dní v chatrči: Slova souseda o únosci šokují

17. prosince 2025
17. prosince 2025
20:15
16. prosince 2025 
16. prosince 2025
09:50

Kriminalisté obvinili muže (25), který údajně věznil v chatce na Zlínsku pohřešovaného chlapce (12). Obviněný je z pokusu o vraždu! Podle serveru Novinky.cz se muž přiznal. Ve středu putoval do vazby. Samotná chatka přinesla řadu znepokojivých zjištění. O únosci promluvil i jeden ze sousedů. Podle něho šlo o slušného kluka.

„Soud shledal, že hrozí nebezpečí, že by mohl uprchnout nebo se skrývat vzhledem k tomu, že mu hrozí vysoký trest. A pokud se týká předstižné vazby, soud shledal, že hrozí nebezpečí, že by trestnou činnost mohl opakovat. Proto bylo rozhodnuto i o tomto vazebním důvodu,“ uvedla soudkyně Jitka Macháňová, která o vazbě rozhodovala.

Zanedbaná chatrč

Chata, kde chlapce našli, je plná veteše a odpadků. Na místě se nachází špinavý bazén, parapet okna zaplňují vyřazené knížky. Na kráse chatky nepřidává ani suchý záchod. Pod schody se nachází krabice s tekutou výživou. Přestože na první pohled chatrč vypadá neudržovaně, disponuje internetovým připojením. 

Soused promluvil 

K případu se vyjádřil také jeden ze sousedů. „Byl to slušný kluk, ale fakt nevím. Všichni nad tím kroutí hlavou,“ řekl pro televizi CNN Prima News na adresu únosce. 

Podle Radiožurnálu muž ve čtvrtek ráno chlapce fyzicky napadl a autem ho převezl do své chatky. Tam údajně žil, i když trvalé bydliště měl v Halenkovicích. V chatě chlapce držel až do nedělního odpoledne, kdy zhruba ve 14 hodin zaslechli kolemjdoucí chlapcovo volání o pomoc a zavolali policii.

V pondělí pozdě večer přivezli policisté zadrženého muže do chatové osady. Byl maskovaný tmavou kuklou, na rukou měl pouta. Údajně probíhala rekonstrukce děsivého činu. O několik hodin později padlo obvinění. Ve středu putoval podezřelý do vazby. V případě prokázání viny muži hrozí až výjimečný trest. 

