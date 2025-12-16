Podezřelý z únosu Marka (12): Znovu na místě činu!
Celou republiku tento týden zasáhl případ pohřešovaného Marečka ze Zlínska. Po chlapci dlouhé čtyři dny pátral nespočet policistů, hasičů i dobrovolníků. V neděli přišla úleva, kterou ale záhy vystřídal šok. Hoch se našel v pořádku, ale podle policie byl unesen a vězněn v jedné z chat na Žlutavě. Právě tam se s policií v pondělí pozdě v noci vrátil i podezřelý z Markova únosu. Na místě podle CNN Prima News proběhla rekonstrukce.
Marek šel ve čtvrtek ráno na autobus a pak se po něm slehla zem. Následovaly čtyři dny plné strachu a zoufalství, kdy se po chlapci pátralo. V neděli zaslechli svědci z jedné z chat na Žlutavě volání o pomoc a přivolali na místo policii, která uvnitř nalezla pohřešovaného chlapce a následně zadržela muže vracejícího se do chaty.
Oplocená chatová kolonie byla celé pondělí stále obehnána páskou. Rušno tam začalo být kolem 11. hodiny, kdy se na místě objevilo několik policistů, kteří po krátké poradě odjeli. „V současné době nebudeme nic sdělovat,“ řekla Blesku mluvčí policie Šárka Trnková.
Podle informací CNN Prima News se ale policisté do kolonie vrátili ještě tentýž den v pozdějších hodinách a přivezli s sebou i muže zahaleného v tmavé kukle a s pouty na rukou, údajně podezřelého z únosu Marka, podle webu měla na místě probíhat rekonstrukce činu.
Během dneška se naplní 48hodinová lhůta, během níž by mělo dojít k obvinění a následně by měl padnout návrh na vzetí do vazby, o kterém by měl rozhodnout soud.
Teď se ladí verze, jak sdělit veřejnosti, že to všechno bylo možná úplně jinak ! 👎