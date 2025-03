Strach z nákaz v Česku: Výborný oznámil další zákazy a omezení, o pomoc žádá armádu

Zákaz dovozu skotu, prasat, ovcí, koz a živočišných produktů se ode dneška kvůli riziku slintavky a kulhavky rozšíří i pro Dolní Rakousko a Burgenland. Lidé zároveň nesmějí vstupovat do obor v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezkém kraji. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po jednání ústřední nákazová komise. Mimořádné kontroly vozidel nad 3,5 tuny převážejících zvířata nebo živočišné produkty budou platit od pátku i pro hraniční přechody Hatě a Mikulov, vytipovaná vozidla tam budou muset projet dezinfekčním pásem.

Výborný řekl, že jsou aktivované pohotovostní plány pro případ, že by se nákaza dostala do ČR. O možnou spolupráci požádal i armádu. Zároveň nařídil, že vozidlům nad 3,5 tuny převážejícím zvířata ze Slovenska a Maďarska bude nutné dezinfikovat kola i podvozek, nařízení platí pro vybrané hraniční přechody, včetně přechodů Hatě a Mikulov. „Abychom účinek samotné dezinfekce navýšili,“ řekl Výborný. Rozšíření dezinfekce by během dneška měli zajistit hasiči ve spolupráci se Státní veterinární správou.

Zákaz vstupu veřejnosti do obor je podle Výborného nutný, protože hrozí nebezpečí šíření nákazy lidmi, kteří se v oborách pohybují. Ministr počítá s tím, že omezení vstupu by mělo začít platit v pátek. Pracovníci obor do nich budou moct vstupovat i nadále, budou ale muset procházet přes dezinfekční práh. Výborný zároveň vyzval pracovníky obor ke zvýšenému dozoru nad uhynulou zvěří. „Aby tato zvěř byla vyšetřována Státním veterinárním ústavem, abychom měli jistotu, že neuhynula kvůli nákaze,“ podotkl.

K omezení dovozu z Rakouska přistoupil Výborný kvůli šíření nákazy. Nové ohnisko, které bylo potvrzené ve středu v Maďarsku, zasahuje i na území Rakouska a nachází se vzdušnou čarou zhruba 85 kilometrů od území ČR.

Výborný řekl, že hledá cesty, jak na území některých okresů zavádět mimořádná opatření, na základě kterých by bylo možné chovatelům částečně kompenzovat náklady na preventivní dezinfekční opatření. Pro chovatele vznikne od pátečních 08:00 nová krizová linka na čísle 257 896 335, budou ji zajišťovat pracovníci Českomoravské společnosti chovatelů. Výborný upozornil, že linka není pro veřejnost, ale pro chovatele, pokud by měli podezření na nemoc nebo potřebovali poradit s omezeními.

Opatření zaváděná v Česku zatím podle ministra fungují výborně, ocenil i přístup českých chovatelů, na Slovensku ale podle něj vše není tak „jak by mělo být“. Výborný údajně telefonoval se svým slovenským protějškem a požádal ho, aby se nestávaly podobné události, jako když Slovensko například převáželo utracená zvířata bez dostatečné ochrany. „Je to ohrožení i pro nás,“ podotkl ministr.

Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob. Virus se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků. Na člověka je nepřenosná. Ve světě je slintavka a kulhavka běžnou chorobou, podle Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) je stálý výskyt choroby typický pro státy střední Afriky, celé Asie a v Jižní Americe zejména pro Brazílii a její severní sousedy. V ČR byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975.