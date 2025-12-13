Třináctiletá školačka pochází z Brněnska. Podle popisu je zhruba 155 cm vysoká, má hubenou postavu a hnědé vlasy i oči.
Policie na jihu Moravy už několik dní intenzivně pátrá také po Marku Hejhalovi (12) z Halenkovic na Zlínsku.
Bližší údaje policie na stránkách pátrání nezveřejnila. Zoufalá rodina doufá, že se Natálka ozve a vrátí se domů. Pokud byste dívku někde zahlédli, kontaktujte policii na lince 158.
