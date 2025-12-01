Vrozená vada obličeje je v současnosti zjišťována u čtyř pětin plodů během 20. týdne těhotenství. „Z tohoto důvodu nabízíme v rámci našeho centra konzultace s rodiči v době, kdy čekají narození miminka. Vysvětlujeme jim, jaký bude další postup – tedy nutnost podstoupit nezbytnou chirurgickou léčbu a další léčbu v následující péči a pravidelných kontrolách,“ popsala Vokurková začátek příběhu každého dětského pacienta s touto vadou.
Několikadenní Pavlík Růžička podstoupil operaci rtu, poté přišly na řadu další zákroky. Dnes patnáctiletý hoch se už usmívá, stejně jako jeho rodiče. Příběh Růžičkových ale pokračoval o tři roky později, kdy čekali druhého syna Martina. I tady se ukázalo, že chlapec se narodí s rozštěpem.
„Mladší se narodil s rozštěpem rtu a částečně tvrdého patra. Měli jsme tu výhodu, že jsme byli teoreticky připraveni díky paní doktorce Vokurkové,“ upozornil Břetislav Růžička.
Jitka Vokurková z Centra pro léčbu rozštěpů FN v Brně TV Blesk Zdeněk Matyáš
Růžičkovým pomohly konzultace s odborníky i setkání rodin s dětmi s rozštěpem, které pořádala Jitka Vokurková a její dentální a ORL tým. „Opravdu hodně pro nás znamenalo už to, že jsme si oba syny dovezli domů už po operacích rtíku jen s malinkou jizvičkou, která navíc pod dudlíkem nebyla vůbec vidět,“ dodal tatínek obou hochů.
V roce 2019 vzniklo ve Fakultní nemocnici Brno Centrum pro léčbu rozštěpů. Rozhodující podíl na jeho vzniku měla právě Jitka Vokurková. Ta podtrhuje, že zásadní při léčbě rozštěpů obličejů je komunikace s rodiči.
„Pro úspěšnou léčbu je naprosto nezbytná. Léčba rozštěpů obličeje je totiž dlouhodobá, vyžaduje více operačních zákroků a po dovršení dospělosti jsou pacienti i nadále sledováni na pracovištích dospělé medicíny,“ zdůraznila lékařka..