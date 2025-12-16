Ve čtvrtek 11. prosince došlo ke zmizení Marečka (12), kterého čtyři dlouhé dny hledala policie, hasiči a nespočet dobrovolníků. Po rozsáhlém pátrání hocha konečně našli. Marka zavřel a věznil cizí muž! Zamkl ho do jedné z chalup v kolonii zahrádek nedaleko domova. Toto jsou ty nejzásadnější body děsivého případu.
Děsivý únos Marečka (12) den po dni: Zmizení, prosba maminky i křik v chatě
1.Záhadné zmizení
Mareček ve čtvrtek 11. prosince ráno odešel z domova do školy ve Zlíně, kam už nedorazil. Slehla se po něm zem. O den později 12. prosince po něm vyhlásila policie pátrání. O pomoc požádala i veřejnost. Svědci vypověděli, že je chlapec skaut a rád se toulá. Všechno nasvědčovalo zmizení v Halenkovicích, které jsou velmi členité a nepříznivé prostředí akci komplikovalo.
Maminka Soňa v ten samý den sdílela na sociální sítě příspěvek o pomoc. Zveřejnila fotografii syna v bundě, ve které ho viděla naposledy. „Prosím, pokud někde zahlédnete mého syna, dejte vědět. Ten strach o něj se nedá vydržet. Moc prosím o maximum sdílení,“ psala strachy bez sebe.
2.Rozsáhlé pátrání
Další dny se po chlapci intenzivně pátralo. V pátek se do akce připojilo kromě policistů i 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Do akce zapojily i čtyřkolky, terénní vozidla a drony. Ve vytipovaných oblastech lidé dostali SMS s popisem pohřešovaného Marečka.
V sobotu 13. prosince po neúspěšném dvoudenním pátrání zveřejnila policie na platformu X průběh akce. „Nasazeny máme maximální možné síly a prostředky a prověřujeme poznatky od lidí z celé republiky. Díky za ně. Stále jsme však bohužel chlapce nenalezli, a proto ještě jednou prosíme o pomoc a o jakékoliv informace,“ uvedli policisté.
„(…) Vzhledem k rozsáhlému a členitému území Halenkovic doporučujeme dobrovolníky spíše z řad místních nebo místně znalých. Bylo by vhodné prohledávat místa, kde by člověk hledal úkryt nebo si postavil bunkr," sdílelo vedení obce v sobotu.
Policie prosila o poskytnutí kamerových záznamů z oblasti zmizení chlapce. Uvedl, že kvůli nepřiznivému počasí není možné využít k pátrání vrtulníky. Drony přes hustou mlhu do akce zapojili.
3.Nález a poděkování maminky
V neděli 14. prosince odpoledne zveřejnila policie informaci, že byl chlapec nalezen. „Už se našel! Jedu za ním do nemocnice. Všem nesmírně a z celého srdce děkuji!“ zveřejnila Markova maminka Soňa novinku na sociální sítě. V tu chvíli se strhla lavina nadšených reakcí a všichni měli z nalezení Marečka obrovskou radost.
Přes obrovskou úlevu z nálezu měla situace děsivou dohru.
4.Tíživé okolnosti
„Bohužel musíme konstatovat, že příběh nalezeného chlapce není tak idylický, jak na první pohled vypadal. Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě. Zadrželi jsme jednoho dospělého muže a nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo. Naštěstí chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život,“ uvedla policie. Chata se nacházela pouhých pár kilometrů od místa jeho zmizení.
Dále poprosila policie veřejnost, aby rodině dala prostor ke zpracování celé šokující události. Marka záchranáři převezli do nemocnice ke kontrolnímu vyšetření. Nic nenasvědčuje tomu, že by měl být zraněný.
O několik hodin později sdílela maminka další dojemné vyjádření. „Chtěla bych touto cestou vyjádřit obrovskou vděčnost a díky všem, kteří jste se nám snažili pomáhat, na prvním místě všem POLICISTŮM, kteří dělali maximum, ale také hasičům, SAR týmu i všem dobrovolníkům,“ vzkázala. „Je až neuvěřitelné, kolik podpory, pomoci, modliteb a soucitu jsem zažila od tolika i úplně cizích lidí,“ dodala.
Policie se vyjádřila, že informace ohledně Markova zmizení zveřejní postupně a případ bude dále vyšetřovat. Zatím policisté zadrželi neznámého muže, který je podroben výslechu. Prostor chaty i okolí nadále prohledávají.
