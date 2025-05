Tyran ze Siřemi a jeho tři kumpáni mají co vysvětlovat: Policii se přihlásily další oběti!

Čtyřicetiletý muž ženu údajně držel několik měsíců ve sklepě domu, podařilo se jí utéct. Policie vyzvala veřejnost, aby se přihlásily další případné oběti. „Na základě této výzvy se nám dosud přihlásily čtyři osoby, které uvedly, že přišly do kontaktu s obviněným mužem,“ uvedl Frolík. Policie všechny vyslechla a prověřuje související okolnosti.

Muže obvinil vyšetřovatel ze tří skutků, a to ze zbavení osobní svobody, znásilnění a vydírání. Stíhán je vazebně. „Nelze vyloučit rozšíření trestního stíhání hlavního pachatele o další skutky,“ uvedl Frolík. Ze zbavení osobní svobody v organizované skupině policie obvinila také dvě ženy ve věku 24 a 41 let a jednatřicetiletého muže. Stíháni jsou na svobodě. Pokud budou pravomocně uznáni vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na 12 let stejně jako hlavnímu podezřelému. Obviněné osoby byly v blízkém vztahu s obviněným a měly napomáhat při věznění poškozené osoby, uvedl Frolík.

Hlavní podezřelý byl v minulosti za obdobný trestný čin již odsouzen. Tříletý nepodmíněný trest odvolací soud změnil na trest podmíněný, uvedla média. Postup odvolacího soudu zkoumají úředníci ministerstva spravedlnosti.