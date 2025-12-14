Po úlevě z nalezení Marka (12) přišel šok: Školáka unesl muž a věznil ho na chatě
Čtyři dny se na Zlínsku pohřešoval školák Marek (12), který ve čtvrtek nedorazil do na vyučování a slehla se po něm zem. V neděli odpoledne přišla zpráva, na kterou všichni netrpělivě čekali. Chlapec se našel, je v pořádku. Radost v zápětí zkalily informace od policie, chlapce měl unést a věznit muž!
„Nalezli jsme chlapce ze Zlínska. Je v pořádku a nyní budeme prověřovat veškeré okolnosti případu. Další informace budeme poskytovat průběžně. Díky za pomoc, za sdílení a za spolupráci,“ potvrdili policisté na sociální síti.
V zápětí ale doplnili informace, které nikdo nechtěl číst. „Bohužel musíme konstatovat, že příběh nalezeného chlapce není tak idylický, jak na první pohled vypadal. Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na chatě," uvedli policsté.
Dodali, že v souvislosti s případem zadrželi jednoho dospělého muže. „Nyní zjišťujeme, co všechno se v chatě odehrálo. Naštěstí chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život,“ sdělila policie. Chlapce policisté našli v chatě ve Žlutavě, asi pět kilometrů od Halenkovic, kde Marek bydlí.
„Stále platí, že s ohledem na věk oběti budeme poskytovat pouze nezbytné množství informací. Dejme prosím rodině a blízkým nějakých čas na to to všechno zpracovat,“ dodali policisté .
Hocha hledaly v terénu stovky policistů, hasičů, i dobrovolníků. „Bylo to neskutečné. V sobotu snad každou minutu někdo volal. Od Lipna nabízeli 40 čtyřkolek. Vystřídali se tu stovky dobrovolníků opravdu z celé republiky. Pátrali i v noci. Chodili nejen na katastru Halenkovic, ale i na dalších v okolí,“ popsal starosta Halenkovic Roman Kedruš.
Máma vyslala synkovi v sobotu naléhavý vzkaz, aby se jí hlavně vrátil co nejdříve domů. V neděli se pátralo v odlehlejších místech, kde jsou chaty a neobydlené objekty. Odpoledne pak přišla ta nejlepší možná zpráva. Marek se našel, je živý. Zakrátko ale policisté dodali, že se chlapec stal obětí únosu, již zadržený muž ho věznil na chatě.
Z jejího profilu:
Pracuje pro Somatic Experiencing Practitioner
Fyzioterapeutka ve společnosti Fyzio-prozeny. eu
Lektorka systemických konstelací ve společnosti Jurta Halenkovice