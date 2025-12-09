Ze strachu z čertů utekl z domu: Ztraceného hocha vypátral pes Ludvík!
Dramatickou chvíli zažili rodiče a policisté v obci u Valašských Klobouk, když v neděli odpoledne utekl od sousedů malý hoch. Rodiče syna hledali několik hodin, ale bezvýsledně. Na pomoc tak přijeli policisté i s psovodem. Po několika hodinách se hocha podařilo vypátrat.
V neděli odpoledne dosahovala venkovní teplota necelých 5 stupňů. Bylo jasné, že po setmění bude naděje na nalezení chlapce drasticky nižší. „Rodiče měli podezření, že se jejich syn bojí čertů, kteří obcí již několik dnů procházeli. I když syna několik hodin hledali, stále neměli štěstí. Obrátili se proto na policii,“ uvedla na webu policie mluvčí Monika Kozumplíková.
Na místo kromě policistů dorazil také policejní psovod ppor. Filip Novák se svým čtyřletým ovčákem Ludvíkem. „Propátrali společně seník, okolí dráhy a se smíšenými pocity postupovali směrem k místnímu potoku, kde uviděli chatu. Uvnitř nikdo nebyl, prohledali proto koryto potoka a po chvíli dal policejní pes svému pánovi jasně najevo, že někoho našel,“ dodala mluvčí.
A skutečně, v aleji smrčků u potoka byl vyděšený chlapeček schovaný. Všem se naštěstí ulevilo. Pátrání trvalo necelých dvacet minut.
