Tragický konec obří pátrací akce po Petře ze Žatce: Způsobila nehodu a zmizela, policisté ji našli mrtvou

Policie pátrala po Petře Hofreiterové ze Žatce na Lounsku.
Policie pátrala po Petře Hofreiterové ze Žatce na Lounsku.  (Autor: Policie ČR)
Aktualizováno -
10. prosince 2025
15:25
Autor: btk, ČTK, nkc - 
9. prosince 2025
12:50

Policie několik dní pátrala po 53leté Petře ze Žatce na Lounsku. Naposledy byla viděna minulý týden ve středu u obce Březno na Chomutovsku, kde měla vystoupit z taxi. Ve středu 10. prosince ji policisté našli bez známek života. Nic nenasvědčuje cizímu přičinění její smrti.

Po žene policisté pátrali od čtvrtka 4. prosince. Od pátku byly do pátrací akce nasazeny desítky policistů včetně psovodů, hasiči, vodní záchranáři, kynologové a další záchranné složky. S pátráním pomáhal vrtulník, drony, čtyřkolky a čluny. ČTK o tom informovala mluvčí policie Miroslava Glogovská. Podle informací serveru iDNES žena údajně zmizela několik dní poté, co způsobila nehodu.  

Pohřešování ženy oznámil její manžel. Uvedl, že s ní byl naposledy v telefonickém kontaktu ve středu ráno, kdy mu volala z Jirkova na Chomutovsku. Od té doby byl její mobil nedostupný. Podle zjištění policistů byla naposledy viděna ve středu u obce Březno, kde měla vystoupit z taxi.

Ve středu 10. prosince policie oznámila nález jejího těla. Žena neprojevovala známky života. Zatím nic nenasvědčuje cizímu přičinění její smrti. Případ se vyšetřuje a bude provedena soudní pitva, informoval Týdeník policie.

Témata:
pátránípolicieokres Lounyokres ChomutovŽatecBřeznonehoda
Jiri Jezek ( 9. prosince 2025 16:17 )

53 let - kdo by ji hledal?

Zombie útočí ( 9. prosince 2025 16:08 )

Je na malinách ☝️

N M ( 9. prosince 2025 13:51 )

Uživatel_5695114 ( 9. prosince 2025 13:21 )

však ona se najde

Uživatel_5695114 ( 9. prosince 2025 13:20 )

no tak zbaběle zdrhla

