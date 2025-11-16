Varle skřípnuté v židli i prase v jímce: Zlínští hasiči se nenudili

Autor: rv - 
16. listopadu 2025
13:00

Opravdu pestrou víkendovou šichtu mají za sebou hasiči ve Zlínském kraji. Nesli turistu z nepřístupného terénu, lovili prase z jímky, ale opravu zlatý hřeb je čekal na Kroměřížsku. Ze sevření plastové židle vysvobodili muže, kterému plastový kus nábytku mu nešťastně skřípl varle. Nebožák se sám vyprostit nedokázal.

Maraton výjezdů odstartovala cesta do Karolinky na Vsetínsku. „Bylo nutné zachránit muže, kterému se při výšlapu po žluté turistické trase udělalo nevolno,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Hasiči turistu vyneslii z obtížně přístupného terénu k sanitce, kde si ho převzali záchranáři.

Následoval požár skládky, auta, a poté už je volali do Huslenek. Tam neposedné prase zahučelo do jímky. „Pomocí vyprošťovací techniky jej hasiči bezpečně vytáhli a předali majiteli,“ řekla mluvčí.

Na Vsetínsku spěchali i k ženě, která se pořezala při řezání dřeva. „Její zranění si vyžádalo přivolání vrtulníku letecké záchranné služby, který ženu transportoval do nemocnice,“ doplnila Lucie Javoříková .

Opravdová kuriozita ale hasiče zaměstnala na Kroměřížsku. Přivolali je k muži v choulostivé situaci, která vyvolala u všech přítomných chlapů upřímnou účast. Nešťastník si přiskřípl varle do plastové židle. „Hasiči muže bezpečně vyprostili a předali zdravotníkům,“ dodala mluvčí.

