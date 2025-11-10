Propad střechy a pád z výšky 7 metrů na beton: Záchranáři vyjížděli dvakrát behěm 24 hodin
Hned dvakrát během 24 hodin museli záchranáři Zlínského kraje zasahovat při pádu ze střechy. Dva muži se nezávisle na sobě dostali do životu ohrožující situace a museli být hospitalizovaní v nemocnici.
V rozmezí 24 hodin ve středu 5. a čtvrtek 6. listopadu došlo k nešťastným pádům ze střechy. První případ se stal v Napajedlech, kde se pod mužem (28) propadla plechová střecha. Neprodleně k němu vyjel lékař i záchranářská posádka.
Pád zraněného naštěstí částečně zbrzdilo jistící lano. Muže záchranáři a lékař okamžitě imobilizovali, zavedli kanylu pro podání léků a ve stabilizovaném stavu ho odvezli do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Ve druhém případě pro muže (48) ze Vsetína letěla ostravská helikoptéra. Zraněný spadl ze střechy vysoké přibližně 7 metrů přímo na beton. Utrpěl mnohočetná poranění a po imobilizaci, zajištění léků a nasazení kyslíkové masky ho pozemní zdravotnický tým předal letecké záchranné službě.
O obou nešťastných případech informovala Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na Facebooku a dodala pár základních pravidel, jak se v takové situaci chovat. Doporučovala zhodnotit situaci a nepanikařit, stlačovat silně krvácející místa, v případě bezvědomí zajistit dýchací cesty a neprodleně kontaktovat linku 155.
