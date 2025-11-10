Propad střechy a pád z výšky 7 metrů na beton: Záchranáři vyjížděli dvakrát behěm 24 hodin

Letecká záchrana muže po pádu ze střechy ve Vsetíně
Letecká záchrana muže po pádu ze střechy ve Vsetíně  (Autor: Facebook: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje )
Autor: nkc - 
10. listopadu 2025
18:11

Hned dvakrát během 24 hodin museli záchranáři Zlínského kraje zasahovat při pádu ze střechy. Dva muži se nezávisle na sobě dostali do životu ohrožující situace a museli být hospitalizovaní v nemocnici.

V rozmezí 24 hodin ve středu 5. a čtvrtek 6. listopadu došlo k nešťastným pádům ze střechy. První případ se stal v Napajedlech, kde se pod mužem (28) propadla plechová střecha. Neprodleně k němu vyjel lékař i záchranářská posádka.

Pád zraněného naštěstí částečně zbrzdilo jistící lano. Muže záchranáři a lékař okamžitě imobilizovali, zavedli kanylu pro podání léků a ve stabilizovaném stavu ho odvezli do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Ve druhém případě pro muže (48) ze Vsetína letěla ostravská helikoptéra. Zraněný spadl ze střechy vysoké přibližně 7 metrů přímo na beton. Utrpěl mnohočetná poranění a po imobilizaci, zajištění léků a nasazení kyslíkové masky ho pozemní zdravotnický tým předal letecké záchranné službě.

O obou nešťastných případech informovala Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na Facebooku a dodala pár základních pravidel, jak se v takové situaci chovat. Doporučovala zhodnotit situaci a nepanikařit, stlačovat silně krvácející místa, v případě bezvědomí zajistit dýchací cesty a neprodleně kontaktovat linku 155.

Video  Záchrana zraněného turisty, který se u Jetřichovic zřítil ze skalní vyhlídky.  - HZS Ústeckého kraje
Video se připravuje ...

Témata:
nemocnicepádzáchranářizdravotnictvíhelikoptéraprvní pomocZlínský krajZlínVsetínstřechaNapajedla
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud