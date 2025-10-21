Sražené děti na Zlínsku: Chlapci vběhli do silnice přímo pod auta
Hned dvě děti srazila během necelých 25 hodin auta na Zlínsku. Jedno vběhlo pod vůz poté, co vystoupilo z autobusu, další přebíhalo silnici bez rozhlédnutí a špatně to dopadlo. Policisté proto připomněli pravidla, jak se bezpečně pohybovat na silnicích.
První smutný případ se odehrál v obci Sazovice. „Nezletilý chlapec vystoupil z linkového autobusu a ihned poté vstoupil do vozovky zpoza zadní části autobusu,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. V té době ale projíždělo kolem po silnici auto a chlapce srazilo.
„Utrpěl vážné zranění, s nímž ho vrtulník záchranné služby transportoval do nemocnice,“ řekla Kozumplíková. Nemělo ale zůstat jen u jednoho neštěstí. Další se stalo po necelých 25 hodinách v Napajedlech.
„Nezletilý chodec vběhl bez rozhlédnutí z chodníku do vozovky přímo před projíždějící osobní automobil. Řidička už nedokázala střetu zabránit,“ popsala Kozumplíková s tím, že sražené dítě upadlo na silnici. Zraněné skončilo v nemocnici.
Oba řidiči měli negativní dechové zkoušky, alkohol před jízdou nepili. Policisté připomněli, že děti leckdy nedokážou správně vyhodnotit situaci na silnici. Proto jim připomněli pravidla důležitá pro bezpečný pohyb na komunikacích.
„Pokud je v blízkosti do 50 metrů přechod pro chodce, vždy ho použij. Před vstupem do vozovky se důkladně rozhlédni. Nikdy nevbíhej do silnice bez rozhlédnutí, a už vůbec ne zpoza překážek, jako jsou autobusy nebo zaparkovaná vozidla,“ vypočetla mluvčí. Důležité je též nosit oblečení s reflexními prvky, zejména za šera nebo snížené viditelnosti.
