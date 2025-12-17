Věznil chlapce (12) v chatrči, a teď…: První slova matky únosce!

17. prosince 2025
Ve čtvrtek 11. prosince zmizel Marek (12), kterého čtyři dlouhé dny hledala policie, hasiči a stovky dobrovolníků. Po rozsáhlém pátrání hocha konečně našli. Marka zavřel a věznil muž (25), kterého už soud poslal do vazby. Podezřelý ho zamkl do jedné z chalup v kolonii zahrádek nedaleko domova. Matka obviněného se k chování syna vyjádřila. Bolestivé zjištění nečekala ani v nejhorším snu. 

Matka obviněného muže se k situaci vyjádřila a upozornila, že jeho adresa bydliště kolující po internetu není aktuální. V kontextu s neurčitým děsivým zážitkem, který se jí přihodil před domem, prosí, aby ji lidé toužící po pomstě nechali na pokoji. 

Uvedla, že syna vychovávala nejlépe, jak mohla, do jeho 18 let, muž se poté odstěhoval a už téměř 8 let žije odděleně. Jako matku případ zasáhl a byl bolestivým zjištěním. Sdělila, že syn je dospělý člověk zodpovědný sám za sebe a musí nést následky svého konání. 

„(...) Nejvíce to odneseme my. My, co jsme teď viděni. Tímto vás chci s úctou k vám všem poprosit, abyste zanechali všech myšlenek a pokusů o nějakou odplatu, neboť nemůžeme soudit někoho, když neznáme jeho příběh. Vy, co mě znáte, tak víte, jaká jsem. Jdu srdcem a cestou, za kterou se v okamžiku smrti nebudu stydět, ať už v konání, či v myšlenkách (...),“ uvedla na svém facebooku

Dále poděkovala všem, kteří při ní v nelehké životní situaci stojí a podporují ji. „Rodičovství je jako luk a děti jako šípy, které kolikrát doletí tam, kde my už v jejich dospělosti nejsme. A někdy můžeme mířit sebelépe, a přesto se během letu může změnit jejich vlastní směr,“ dodala v příspěvku, který zakončila dalším poděkováním.

Policisté po nalezení školáka vězněného v zahrádkářské kolonii nedaleko jeho bydliště dále intenzivně hledají důkazy a vyšetřují okolnosti. Obviněného muže soud v dopoledních hodinách 17. prosince poslal do vazby.

Video  Policie přivezla mladíka viněného z únosu k soudu.  - Hynek Zdeněk
Video se připravuje ...
