Sériový vrah v Polsku: Instalatér vraždil osamělé ženy?!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Autor: ČTK - 
5. října 2026
21:10

Polská policie vyšetřuje případ třiačtyřicetiletého Michala P., jehož podezírá z vraždy šesti starších žen a z loupeže, která vedla k smrti další seniorky. Informovala o tom polská média, podle nichž podezřelý obvinění popírá a nespolupracuje s vyšetřovateli. Ti prověřují ještě nevysvětlená úmrtí a seznam obětí by mohl být delší. Mohlo by jít o nejzávažnější kriminální případ v polských dějinách.

Vyšetřovatelé se domnívají, že si muž, profesí instalatér, získával důvěru starších osaměle žijících žen coby řemeslník. Dostal se tak do jejich bytů, kde je následně okradl a zardousil. Prověřují také další úmrtí mezi staršími lidmi.

Fotografie nalezené v telefonu podezřelého naznačují, že seznam obětí může být delší, uvádí WP. Vyšetřovatelé podle serveru našli v telefonu podezřelého na 75 000 fotografií, včetně snímků předmětů, které dosud nespojili se známými oběťmi.

Policie muže podle médií zadržela loni v únoru ve Varšavě těsně po jedné z vražd. Jeho oběť krátce před útokem hovořila s bankovním úředníkem, hovor ale neskončil a v telefonu bylo slyšet, jak muž ženu škrtí, uvedl Onet. Vrah si podle něj později uvědomil, že je telefon stále aktivní a pokusil se uprchnout, ale u bytu oběti ho zatkla policie, kterou přivolal úředník.

Podezřelý, který je ve vazbě, se podle webu Onet potýká se závislostí na hazardních hrách a drogách. Letos mu úřady sdělily obvinění z vraždy šesti žen a loupeže, která vedla ke smrti sedmé ženy. Případ se ale zatím nedostal k soudu, protože vyšetřovatelé prověřují další případy úmrtí starších lidí, dodal server. Při některých útocích podle médií pomáhali dva ukrajinští občané Taras H. a Ihor H., kteří jsou také ve vazbě.

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Zdroj: Policja Śląska

 

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