Smrtící požár v Liberci: V hořícím domě našli mrtvého člověka
Mohutný požár zachvátil v noci na pátek rodinný dům v libereckém Dolním Hanychově. Uvnitř objektu našli hasiči člověka bez známek života. Další tři lidé skončili v péči zdravotníků, mezi nimi dva hasiči. Zasahujícím se podařilo z hořícího domu zachránit také psa.
Oznámení o požáru rodinného domu v Liberci přijali záchranáři v pátek 2. října krátce po třetí hodině ráno. Rozsah požáru si vyžádal vyhlášení druhého stupně požárního poplachu. Na místo postupně vyrazilo osm jednotek hasičů.
Plameny zachvátily celou obytnou část domu a rozšířily se také do půdních a střešních prostor. Hasiči proti nim nasadili pět vodních proudů. Přilehlou hospodářskou část objektu se jim podařilo před ohněm uchránit.
Ještě před příjezdem hasičů se z domu dostala jedna osoba, která se nadýchala kouře. Zdravotníci ji následně převezli do liberecké nemocnice.
Uvnitř našli mrtvého člověka
Při prohlídce vyhořelého domu ale přišel mnohem horší nález. Uvnitř ležel člověk bez známek života. Přivolaný lékař už mohl pouze konstatovat smrt.
Podle Policie ČR byli během zásahu zraněni také dva příslušníci záchranného systému. I oni skončili na ošetření ve zdravotnickém zařízení. Rodinným příslušníkům zemřelého policisté nabídli psychologickou pomoc.
Kriminalisté na místo vyslali také technika a služebního psa specializovaného na vyhledávání akcelerantů hoření. V případu bude nařízena soudní pitva.
Hasičům se během zásahu podařilo z domu zachránit také psa. Oheň dostali pod kontrolu zhruba po hodině a půl a kolem půl šesté ráno byl požár zcela zlikvidován.
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