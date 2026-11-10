Opilý školák (15) za volantem: S peugeotem skončil na cizí zahradě

Opilý kluk (15) naboural rodičům auto do domu.
Opilý kluk (15) naboural rodičům auto do domu.  (Autor: PČR)
Autor: Štěpánka Grofová - 
10. listopadu 2026
14:46

Teprve patnáctiletý chlapec si bez vědomí rodičů vzal klíčky od auta a vyrazil na projížďku se stejně starým kamarádem. Nezvládl ale zatáčku a po několika nárazech přistál na zahradě rodinného domu. Oba mladíci utrpěli zranění a skončili v nemocnici. Policisté navíc zjistili, že pili alkohol.

Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové jel mladík při průjezdu zatáčkou příliš rychle, dostal smyk a vyjel ze silnice. Nejprve narazil do plotu u domů a elektrického rozvaděče. Auto se pak vrátilo na silnici, jenže vzápětí z ní znovu vyletělo a poškodilo další oplocení. Jízda skončila až na zahradě rodinného domu, kde peugeot narazil do fasády.

Ilustrační foto.
Krimi Policejní auto v Přibyslavi srazilo dítě na přechodu! Řidič ho zřejmě přehlédl

Oba byli opilí

Při nehodě se zranil řidič i jeho stejně starý kamarád. Oba museli záchranáři převézt do nemocnice. Ukázalo se navíc, že ani jeden z chlapců nebyl střízlivý.

Řidič nadýchal 1,5 promile alkoholu, podobný výsledek potvrdila i opakovaná zkouška. Jeho spolujezdec na tom nebyl o mnoho lépe. Přístroj mu naměřil 1,39 promile.

„Vypůjčený“ peugeot navíc v době nehody neměl připevněné přidělené registrační značky. Celková škoda se podle předběžného odhadu vyšplhala téměř na 100 tisíc korun.

Policie zjišťuje, kde vzali alkohol

Policisté se nyní snaží zjistit také to, kde oba chlapci alkohol sehnali a kdo jim umožnil ho pít.

Případ prověřují pro podezření z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci. Vyšetřování nehody pokračuje.

Policisté zároveň varují před nebezpečnou kombinací alkoholu a nezkušenosti za volantem. Mladí řidiči bez potřebných znalostí a praxe mohou v krizových situacích reagovat špatně nebo příliš pozdě. Alkohol navíc zhoršuje úsudek a pozornost. Riskují tak nejen vlastní život, ale i bezpečí ostatních.

Yahiness Holden z New Yorku se pokusil znásilnit seniorku (83), má bohatou trestní minulost.
Krimi Notorický recidivista se pokusil znásilnit babičku (83): Na kontě měl už 16 prohřešků!

Video se připravuje ...
Spanilé jízda nezletilého mládence skončila při pokusu otočit se na křižovatce.
Zdroj: Policie ČR

Témata:
nezletilýškolákpromileteenageralkoholzahradarodinný důmPeugeotnemocniceokres Žďár nad SázavounehodazraněníŽďár nad SázavouSejřek
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Hůlka nedorazil na vystoupení s Gombitovou: Nechal čekat tisíce fanoušků
Hůlka nedorazil na vystoupení s Gombitovou: Nechal čekat tisíce fanoušků
Aha!
Připravte se na svatomartinskou hostinu: Poctivý kaldoun, křupavá husa i tradiční rohlíčky
Připravte se na svatomartinskou hostinu: Poctivý kaldoun, křupavá husa i tradiční rohlíčky
Dáma
Modelka Bára Podzimková se stala maminkou. Se zpěvákem Albertem Černým dali dceři krásné jméno a ukázali první fotky
Modelka Bára Podzimková se stala maminkou. Se zpěvákem Albertem Černým dali dceři krásné jméno a ukázali první fotky
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Zápal plic ohrožuje hlavně děti a seniory. Jak ho poznat a jak se bránit?
Zápal plic ohrožuje hlavně děti a seniory. Jak ho poznat a jak se bránit?
Moje zdraví
Státní svátky 2026: Kdy jsou zavřené obchody a přehled prodloužených víkendů
Státní svátky 2026: Kdy jsou zavřené obchody a přehled prodloužených víkendů
e15
Nejen řízek a štrúdl. Jaké rakouské speciality stojí za ochutnání?
Nejen řízek a štrúdl. Jaké rakouské speciality stojí za ochutnání?
Reklama
Další odhalení: V Moskvě byli dva soudci, třetího vybrali Rusové. Právník CAS rezignoval
Další odhalení: V Moskvě byli dva soudci, třetího vybrali Rusové. Právník CAS rezignoval
iSport
Předstíraná vzpoura užitečných idiotů: Okamura střílí na Vojtěcha, aby zakryl vlastní impotenci
Předstíraná vzpoura užitečných idiotů: Okamura střílí na Vojtěcha, aby zakryl vlastní impotenci
Reflex