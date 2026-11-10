Opilý školák (15) za volantem: S peugeotem skončil na cizí zahradě
Teprve patnáctiletý chlapec si bez vědomí rodičů vzal klíčky od auta a vyrazil na projížďku se stejně starým kamarádem. Nezvládl ale zatáčku a po několika nárazech přistál na zahradě rodinného domu. Oba mladíci utrpěli zranění a skončili v nemocnici. Policisté navíc zjistili, že pili alkohol.
Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové jel mladík při průjezdu zatáčkou příliš rychle, dostal smyk a vyjel ze silnice. Nejprve narazil do plotu u domů a elektrického rozvaděče. Auto se pak vrátilo na silnici, jenže vzápětí z ní znovu vyletělo a poškodilo další oplocení. Jízda skončila až na zahradě rodinného domu, kde peugeot narazil do fasády.
Oba byli opilí
Při nehodě se zranil řidič i jeho stejně starý kamarád. Oba museli záchranáři převézt do nemocnice. Ukázalo se navíc, že ani jeden z chlapců nebyl střízlivý.
Řidič nadýchal 1,5 promile alkoholu, podobný výsledek potvrdila i opakovaná zkouška. Jeho spolujezdec na tom nebyl o mnoho lépe. Přístroj mu naměřil 1,39 promile.
„Vypůjčený“ peugeot navíc v době nehody neměl připevněné přidělené registrační značky. Celková škoda se podle předběžného odhadu vyšplhala téměř na 100 tisíc korun.
Policie zjišťuje, kde vzali alkohol
Policisté se nyní snaží zjistit také to, kde oba chlapci alkohol sehnali a kdo jim umožnil ho pít.
Případ prověřují pro podezření z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci. Vyšetřování nehody pokračuje.
Policisté zároveň varují před nebezpečnou kombinací alkoholu a nezkušenosti za volantem. Mladí řidiči bez potřebných znalostí a praxe mohou v krizových situacích reagovat špatně nebo příliš pozdě. Alkohol navíc zhoršuje úsudek a pozornost. Riskují tak nejen vlastní život, ale i bezpečí ostatních.
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