„Hlášení o požáru přijalo operační středisko před půl desátou večer. Velitel zásahu hned po příjezdu na místo vyhodnotil situaci tak, že nechal povolat posilové jednotky z druhého stupně požárního poplachu,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Starší žena i se synem se dostali z požáru bezpečně sami. „Hasiči ale vynesli do bezpečí několik koček, které se v domě nacházely,“ pokračoval mluvčí hasičů.
Přibližně po hodině měli hasiči oheň pod kontrolou. Bylo ale ještě nutné dohasit různá ohniska a rozebrat spálenou konstrukci střechy. „Zásah tak trval do středečních 3:23,“ upřesnil Mikoška.
Muž i žena utrpěli lehké popáleniny, nebyly ale tak zásadní, aby je záchranáři museli odvážet do nemocnice. „Přesná škoda není zatím vyčíslena, už nyní je ale zřejmé, že se bude pohybovat v řádu milionů korun,“ dodal mluvčí hasičů.
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