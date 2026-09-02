„Hlášení o požáru přijalo operační středisko před půl desátou večer.  Velitel zásahu hned po příjezdu na místo vyhodnotil situaci tak, že nechal povolat posilové jednotky z druhého stupně požárního poplachu,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Starší žena i se synem se dostali z požáru bezpečně sami. „Hasiči ale vynesli do bezpečí několik koček, které se v domě nacházely,“ pokračoval mluvčí hasičů.

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Přibližně po hodině měli hasiči oheň pod kontrolou. Bylo ale ještě nutné dohasit různá ohniska a rozebrat spálenou konstrukci střechy. „Zásah tak trval do středečních 3:23,“ upřesnil Mikoška.

Muž i žena utrpěli lehké popáleniny, nebyly ale tak zásadní, aby je záchranáři museli odvážet do nemocnice. „Přesná škoda není zatím vyčíslena, už nyní je ale zřejmé, že se bude pohybovat v řádu milionů korun,“ dodal mluvčí hasičů.

VIDEO: Požár domu v Ivančicích. (27. července 2026).

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Požár domu v Ivančicích. (27. července 2026)
Zdroj: Ivančice

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O střechu nad hlavou přišli kvůli požáru z úterý na středu starší žena, muž středního věku a větší množství koček ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku.
O střechu nad hlavou přišli kvůli požáru z úterý na středu starší žena, muž středního věku a větší množství koček ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku.
Autor: HZS JMK