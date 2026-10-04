Daniel (13) měl číhat s nožem na Nelku (†13): Do vězení ale jít nemůže
První vyučovací hodinu měl strávit schovaný na školních toaletách. U sebe měl nůž a čekal na konkrétní dívku. Hlavním cílem Daniela měla být jeho spolužačka Nelka, jež několik dní předtím upozornila na jeho problematickou koláž. Přestože útok nepřežily Nelka ani učitelka Božena, chlapce kvůli věku nelze obvinit, vzít do vazby ani odsoudit.
Daniel (13) měl v úterý 29. září přijít do školy už připravený. Zatímco jeho spolužáci seděli na první vyučovací hodině, on se měl podle nových svědectví skrývat s nožem na toaletách a čekat na Nelku (†13). Během přestávky pak na dívku zaútočil na chodbě.
Podle serveru PLUS Jeden Deň měla být právě Nelka hlavním cílem jeho útoku. Několik dní předtím totiž upozornila na problematickou koláž, již Daniel rozeslal mezi spolužáky. Na upraveném obrázku měl být koncentrační tábor a fotografie dvou učitelek.
Škola začala záležitost řešit a Danielovi měla podle místních hrozit zhoršená známka z chování. Nelka se tak podle jejich svědectví mohla stát terčem jeho pomsty.
Učitelky se jí snažily pomoci
V pondělí, pouhý den před napadením, proto se žáky dvě hodiny pracovali odborníci z centra poradenství a prevence. O den později měl Daniel čekat s nožem na toaletách. Když během přestávky napadl Nelku, na pomoc jí přispěchaly dvě učitelky.
Božena (†61) utrpěla zranění, jimž krátce nato podlehla. Její kolegyně Ivana (44) skončila s bodným poraněním hrudníku v nemocnici. Těžce zraněnou Nelku přepravil vrtulník do nemocnice v Martině, kde podstoupila několikahodinovou operaci. Lékaři o její život bojovali až do čtvrtka, dívku se ale zachránit nepodařilo.
Daniela nemohou obvinit
Přesto Daniel před trestním soudem neskončí. Na Slovensku začíná trestní odpovědnost ve 14 letech, chlapci je teprve třináct.
Policie případ vyšetřuje jako obzvlášť závažný zločin vraždy, Daniel však nemůže získat postavení obviněného ani obžalovaného. Nelze ho vzít do vazby a soud mu nemůže uložit trest.
Policisté přesto musí objasnit samotný čin a všechny jeho okolnosti. Nízký věk zároveň neznamená, že se chlapec jednoduše vrátí domů.
Co s ním bude?
Daniel byl po útoku umístěn do příslušného psychologického detenčního zařízení. O jeho dalším osudu může rozhodovat soud v civilním řízení.
V úvahu připadají zdravotní opatření nebo ochranná výchova. Tu lze za stanovených podmínek uložit i dítěti, jež už dosáhlo 12 let, ale ještě mu nebylo 14. Nejde však o trest, ale o ochranné a výchovné opatření.
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok po útoku připustil také debatu o možné změně věkové hranice trestní odpovědnosti, píše server Topky.sk. Jednat o ní chce s ministry školství a spravedlnosti.
Tak doufám, že v detenci shnije.