Mladou diplomatku Anetu (†26) ubodal přítel Sebastián: Stála za tím žárlivost?

Aneta podle všeho zemřela rukou žárlivého přítele.
Aneta podle všeho zemřela rukou žárlivého přítele.
Aneta měla celý život před sebou.
Sebastián byl umístěn do vazební cely.
Varšava (ilustrační foto)
Autor: Andrea Vídeňská - 
27. září 2026
18:35

Slovenka Aneta tragicky zemřela ve Varšavě, kde si s přítelem budovala nový život. Sebastián ji měl napadnout ostrým předmětem na balkoně bytu a způsobit jí několik těžkých zranění. Mladík po útoku sám zavolal na tísňovou linku. Případ vyšetřuje polská prokuratura.

Mladá Slovenka Aneta (†26) si začala budovat nový život ve Varšavě. Jenže právě tam její život ukončil muž, který ji měl nejvíc chránit. Její přítel. Podle polských vyšetřovatelů měl Sebastián (22) partnerku napadnout ostrým předmětem na balkoně bytu. Aneta utrpěla několik těžkých zranění na hrudníku, zádech, krku a hlavě. Fatálním zraněním bohužel podlehla.

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Démon alkohol

Krátce po útoku měl sám zavolat na tísňovou linku a oznámit, že partnerku napadl nožem, informuje deník Nový čas. Když policisté dorazili na místo, potácel se na chodbě domu. Na oblečení měl krvavé skvrny a stále telefonoval s operátorem. Policisté ho okamžitě zadrželi a následně vstoupili do bytu, kde na ně čekal krvavý výjev. Aneta měla zranění na hrudníku, zádech, krku i hlavě. Rozsah útoku podle vyšetřovatelů ukazuje na děsivou brutalitu.

Sebastián byl podle výsledků testů opilý a měl se vracet z baru. Co přesně brutálnímu útoku předcházelo, zatím zůstává záhadou. Mladík odmítl vypovídat a vyšetřovatelé teprve zjišťují, co se mezi dvojicí osudného večera stalo. Podle neoficiálních informací mohla za tragédií stát žárlivost nebo podezření z nevěry. Oficiální motiv zatím známý není. Sebastián skončil ve vazbě a případ dál vyšetřuje polská prokuratura. Za vraždu mu hrozí nejméně deset let vězení, případně doživotí.

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Dojemné vzpomínky

Aneta měla podle blízkých život před sebou. Byla usměvavá, plná energie a vystudovala politologii v Trnavě. „Byla takové sluníčko, usměvavá a krásná,“ vzpomíná zdrcená známá. „Takto si to zařídili a teď tohle. Nikdy tam neměla jet, a hlavně ne s ním, ale už je pozdě,“ uzavírá žena. Co přesně se mezi dvojicí stalo, je zatím zahaleno tajemstvím.

Aneta podle všeho zemřela rukou žárlivého přítele.
Aneta podle všeho zemřela rukou žárlivého přítele.
Aneta měla celý život před sebou.
Sebastián byl umístěn do vazební cely.
Varšava (ilustrační foto)

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Pobodal partnerku nožem.
Zdroj: Karel Janeček

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alkoholvraždanůžvazbapobodáníSlovenskovražda ženyTrnavaVaršavabalkonhrudníkzranění
Andrea Vídeňská
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