Chlapeček (†1) nepřežil pád z 10. patra: Propadl zábradlím?!

Autor: Štepánka Grofová 
2. června 2026
05:00

Ve Varšavě zemřel malý chlapec po pádu z balkonu v 10. patře panelového domu. Vyšetřovatelé prověřují okolnosti neštěstí včetně možné závady konstrukce balkonového zábradlí.

Čtrnáctiměsíční batole v pátek 29. května večer spadlo z balkonu v desátém patře bytového domu v ulici Wysockého na sídlišti Bródno. Přes rychlý zásah záchranářů se jeho život zachránit nepodařilo.

Obyvatelé domu i okolních vchodů popisovali otřesné chvíle. Nejprve slyšeli křik a sirény záchranných složek, později podle nich celé sídliště ztichlo. „Byl to strašný pohled. Lidé stáli dole a nevěděli, co dělat. Záchranáři přijeli téměř okamžitě, ale od začátku to vypadalo velmi špatně,“ uvedl jeden z místních obyvatel polskému deníku Fakt

Matka dítěte se po neštěstí podrobila dechové zkoušce na alkohol. Policie zjistila, že byla střízlivá. První informace naznačují, že žena ztratila syna na krátkou chvíli z dohledu. Právě během tohoto okamžiku mělo dojít k tragédii. Případ nyní vyšetřuje prokuratura. Nařízena byla soudní pitva, jejíž výsledky mají pomoci objasnit přesný průběh události.

Mezi obyvateli sídliště se objevila také otázka, zda nemohla sehrát roli konstrukce balkonového zábradlí. Někteří sousedé upozorňují na poměrně široké mezery mezi kovovými prvky. Dítě neleželo pod čelní částí balkonu, ale u jeho boční strany. To vedlo ke spekulacím, zda chlapec nepropadl právě skrz zábradlí. Vyšetřovatelé se mají zabývat i touto možností.

