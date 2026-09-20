Brutální zranění na Berounsku: Součást traktoru muži probodla hrudník!

Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Autor: Kamil Morávek - 
20. září 2026
15:45

V polovině srpna došlo ve středočeské obci Kotopeky k velmi vážné pracovní nehodě. Muž opravoval motor traktoru a během toho se mu zabodla jedna ze součástem přímo do hrudníku. Nebýt rychlého zásahu policie a zdravotníků, nejspíš by nepřežil.

K vážnému pracovnímu úrazu došlo v polovině srpna ve středočeské obci Kotopeky. Během opravy motoru traktoru z něj vyletěla součástka a zabodla se muži do oblasti mezi hrudí a podpažím.

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Policisté ani záchranáři zrovna nebyli v nejbližším okolí, i tak se však první hlídka na místo dostala už za dvanáct minut. Když dorazili na místo, muž z rány v hrudi velmi silně krvácel, každá minuta proto byla klíčová.

„Policisté rozstřihli oděv zraněného, přičemž jeho silné krvácení v podpažní jamce zastavili pomocí izraelského tlakového obvazu,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová. Na místě dále plně asistovali záchranářům a pomáhali s manipulací muže a dalšími úkony.

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Muž se vážně zranil při opravě traktoru, kvůli součástce zabodnuté v hrudi skoro vykrvácel
Zdroj: Policie ČR

Stabilizace muže trvala několik desítek minut. I navzdory velmi silnému krvácení se ale naštěstí podařila. Zraněného muže následně záchranáři letecky transportovali do nemocnice.

Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel
Při opravě traktoru se muži zabodla součástka do hrudníku, skoro vykrvácel

Témata:
traktorokres BerounhrudníkzraněníKotopeky
Kamil Morávek
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