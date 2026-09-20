Brutální zranění na Berounsku: Součást traktoru muži probodla hrudník!
V polovině srpna došlo ve středočeské obci Kotopeky k velmi vážné pracovní nehodě. Muž opravoval motor traktoru a během toho se mu zabodla jedna ze součástem přímo do hrudníku. Nebýt rychlého zásahu policie a zdravotníků, nejspíš by nepřežil.
K vážnému pracovnímu úrazu došlo v polovině srpna ve středočeské obci Kotopeky. Během opravy motoru traktoru z něj vyletěla součástka a zabodla se muži do oblasti mezi hrudí a podpažím.
Policisté ani záchranáři zrovna nebyli v nejbližším okolí, i tak se však první hlídka na místo dostala už za dvanáct minut. Když dorazili na místo, muž z rány v hrudi velmi silně krvácel, každá minuta proto byla klíčová.
„Policisté rozstřihli oděv zraněného, přičemž jeho silné krvácení v podpažní jamce zastavili pomocí izraelského tlakového obvazu,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová. Na místě dále plně asistovali záchranářům a pomáhali s manipulací muže a dalšími úkony.
Stabilizace muže trvala několik desítek minut. I navzdory velmi silnému krvácení se ale naštěstí podařila. Zraněného muže následně záchranáři letecky transportovali do nemocnice.
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