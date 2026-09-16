Drama v Olomouci: Mladík napadl muže lahvemi od piva
V Olomouci se v pátek 10. září odehrálo drama. Mladík po krátké slovní výměně zaútočil na jiného muže a opakovaně ho udeřil prázdnými lahvemi od piva do hlavy! Zraněný potřeboval lékařské ošetření a mladíkovi hrozí až 10 let odnětí svobody.
V ulici Zelená nedaleko Parku Malého Prince po krátké slovní rozepři zaútočil teprve devatenáctiletý mladík na jiného muže (42). Prázdnou lahví od piva ho udeřil do hlavy. Starší z mužů se po ráně svalil na zem, poté do něj agresor ještě kopl.
Následně utekl, ale po chvíli se vrátil s druhou lahví a uštědřil mu další rány. Zraněný po napadení potřeboval lékařskou pomoc, zatímco mladík z místa činu utekl. „Celý případ je o to zajímavější tím, že se policisté setkali s mladíkem již 9. září na policejní služebně, kde mu sdělili podezření z trestného činu krádež,“ popsal mluvčí policistů Jaroslav Herzán.
Po chvíli pátrání mladíka policisté dopadli a umístili ho do vazby. Na místě činu zůstal důkazní materiál v podobě střepů a hrdla od pivní lahve. Za násilný trestný čin mu hrozí odnětí svobody na tři až 10 let.
že by se poldové pochlapili?