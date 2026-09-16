Instruktor autoškoly učil opilý: S žačkou se připletl do nehody 3 aut
Při dopravní nehodě tří vozidel nedaleko slovenské obce Galovany se učitel autoškoly dostal do pořádného maléru. Při dechové zkoušce na alkohol mu naměřili 0,8 promile, a to během vyučování! Přestože za bouračku vozidel nemohl, pořádně si zavařil.
Na slovenské silnici I/18 nedaleko obce Galovany v okrese Liptovský Mikuláš došlo v úterý 15. září k dopravní nehodě tří vozidel. Řidič automobilu Volkswagen Transportér nedodržoval bezpečný rozestup a narazil do autoškoly ve vozidle značky Škoda.
„Po nárazu bylo vozidlo autoškoly odhozené dopředu a narazilo do před ním zpomalujícího vozidla Alfa Romeo,“ popsala policie. „Dechová zkouška řidiče vozidla VW Transportér, Alfa Romeo i žačky autoškoly ve vozidle Škoda dopadla negativně,“ dodala. Hůře na tom byl učitel autoškoly.
„Instruktor, který po čas jízdy vykonával výcvik, podstoupil dechovou zkoušku s výsledkem 0,81 promile,“ vylíčila policie Žilinského kraje. „Nehoda je předmětem dalšího objasňování,“ uzavřela. Podle TV JOJ policie na místě zabavila řidičský průkaz instruktora. Při nehodně údajně nedošlo k žádnému zranění. Přesto žačka po nehodě navštívila pohotovost.
Ředitel autoškoly se k situaci vyjádřil a vysvětlil, že instruktor není zaměstnancem společnosti a vyučuje i v dalších autoškolách. Podle něj je situace neakceptovatelná a všichni jsou z nezodpovědného chování učitele v šoku.
Nejen, že podnapilý muž přišel na místě o řidičské oprávnění. Následuje i ztráta instruktorského oprávnění, hrozí vysoká pokuta i několikaletý zákaz řízení.
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