Instruktor autoškoly učil opilý: S žačkou se připletl do nehody 3 aut

Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Autor: Nicole Vášová - 
16. září 2026
13:48

Při dopravní nehodě tří vozidel nedaleko slovenské obce Galovany se učitel autoškoly dostal do pořádného maléru. Při dechové zkoušce na alkohol mu naměřili 0,8 promile, a to během vyučování! Přestože za bouračku vozidel nemohl, pořádně si zavařil.

Na slovenské silnici I/18 nedaleko obce Galovany v okrese Liptovský Mikuláš došlo v úterý 15. září k dopravní nehodě tří vozidel. Řidič automobilu Volkswagen Transportér nedodržoval bezpečný rozestup a narazil do autoškoly ve vozidle značky Škoda.

„Po nárazu bylo vozidlo autoškoly odhozené dopředu a narazilo do před ním zpomalujícího vozidla Alfa Romeo,“ popsala policie. „Dechová zkouška řidiče vozidla VW Transportér, Alfa Romeo i žačky autoškoly ve vozidle Škoda dopadla negativně,“ dodala. Hůře na tom byl učitel autoškoly.

Slovenští influenceři vylezli na 250 metrů vysoký komín v Itálii
Poprask v Itálii: Dvojice influencerů ze Slovenska vyšplhala na stovky metrů vysoký komín!

„Instruktor, který po čas jízdy vykonával výcvik, podstoupil dechovou zkoušku s výsledkem 0,81 promile,“ vylíčila policie Žilinského kraje. „Nehoda je předmětem dalšího objasňování,“ uzavřela. Podle TV JOJ policie na místě zabavila řidičský průkaz instruktora. Při nehodně údajně nedošlo k žádnému zranění. Přesto žačka po nehodě navštívila pohotovost.

Ředitel autoškoly se k situaci vyjádřil a vysvětlil, že instruktor není zaměstnancem společnosti a vyučuje i v dalších autoškolách. Podle něj je situace neakceptovatelná a všichni jsou z nezodpovědného chování učitele v šoku.

Nejen, že podnapilý muž přišel na místě o řidičské oprávnění. Následuje i ztráta instruktorského oprávnění, hrozí vysoká pokuta i několikaletý zákaz řízení.

200 tisíc za nalezení mámy Jitky! První slova zoufalé rodiny
200 tisíc za nalezení mámy Jitky! První slova zoufalé rodiny
Video se připravuje ...
Nehoda tří kamionů zablokovala D11 v obou směrech.
Zdroj: Aktu.cz
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile
Instruktor autoškoly po dopravní nehodě nadýchal 0,8 promile

Témata:
alkoholSlovenskopolicieŠkoda AutoVolkswagenautoškolaŽilinský krajdopravní nehodadechová zkouškaautonehodaokres Liptovský MikulášGalovany
Nicole Vášová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Italská svatba Rolins a Nedvěda: Kdepak byly děti ženicha?
Italská svatba Rolins a Nedvěda: Kdepak byly děti ženicha?
Aha!
Jak vypadala dokonalá žena před 400 lety? Dnešní standarty by neobstály, frčely špíčky a druhá brada!
Jak vypadala dokonalá žena před 400 lety? Dnešní standarty by neobstály, frčely špíčky a druhá brada!
Dáma
Škola v přírodě za 6 tisíc i dražší kroužky: Více než polovina rodin si letos za děti výrazně připlatí
Škola v přírodě za 6 tisíc i dražší kroužky: Více než polovina rodin si letos za děti výrazně připlatí
Maminka
Nebyli Perfect Match. Přesto spolu Anet a Jirka skončili
Nebyli Perfect Match. Přesto spolu Anet a Jirka skončili
Ženy
Problémy s pamětí mohou znamenat počínající demenci. Deset tipů, jak s ní bojovat
Problémy s pamětí mohou znamenat počínající demenci. Deset tipů, jak s ní bojovat
Moje zdraví
Dluhopisová bouře přichází. Západní vlády se topí v dluzích a investoři začínají panikařit
Dluhopisová bouře přichází. Západní vlády se topí v dluzích a investoři začínají panikařit
e15
Liga očima fanoušků: Další pomníček pana Rosického a spol.? V Plzni řeší boj o záchranu
Liga očima fanoušků: Další pomníček pana Rosického a spol.? V Plzni řeší boj o záchranu
iSport
Ruská sabotáž v hostivařském depu, škrty v BIS a pročeské blouznění poslankyně ANO Jermanové
Ruská sabotáž v hostivařském depu, škrty v BIS a pročeské blouznění poslankyně ANO Jermanové
Reflex
Mikulovsko: Za ostrovem, který přežil vlastní rybník, i za jedním z největších sudů v Evropě
Mikulovsko: Za ostrovem, který přežil vlastní rybník, i za jedním z největších sudů v Evropě
Lidé a země