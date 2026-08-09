Smrt policisty ve službě: Jána zabil řidič v protisměru

Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Autor: Nicole Kučerová - 
9. srpna 2026
17:31

Policisty na Slovensku zasáhla tragédie z řad kolegů. Při nehodě na motorce zemřel uznávaný kapitán Ján. Z neznámých důvodů do něj nedaleko obce Huty nabouralo auto z protisměru. Po krátkém boji otec dvou dětí zraněním podlehl. Policejní pohřeb se uskutečnil za přítomnosti kolegů i rodiny.

Tragická dopravní nehoda zanechala v policistech ze Slovenska hlubokou ránu. Poslední červencový den tragicky zemřel uznávaný kolega, kapitán a otec dvou dětí, Ján (†51). Při službě na motorce značky BMW do něj z neznámých důvodů najel řidič (62) jedoucí v protisměru ve vozidle Škoda Octavia. Neštěstí se stalo mezi obcemi Liptovská Sielnica a Huty.

Po střetu Jána s vážnými poraněními letecky transportovali do nemocnice, kde ještě téhož dne zraněním podlehl. Řidič osobního vozidla utrpěl zranění ruky. Opilý nebyl. „Rodině a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast. Odpočívej v pokoji, kolego,“ vzkázali policisté. Okolnosti a příčina nehody jsou předmětem vyšetřování.

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Pohřeb policejního kapitána Jána
Zdroj: Polícia SR

Ján po sobě zanechal dvě děti. „Byl jsi člověk na pravém místě, srdcem ochranář, duší bojovník. Na dvou kolech nacházel svobodu, ve službě lidem smysl života. Tvoje cesta skončila příliš brzy, ale v našich srdcích budeš navždy s námi,“ stálo v parte.

Pohřeb se konal ve středu 5. srpna ve 14 hodin. „Děkujeme za čas, který jsi nám věnoval. Za tvoji lásku, přátelství, odvahu a dobro. Budeš nám chybět,“ vzkázala rodina, kolegové a přátelé. „Byl to velmi dobrý člověk, vždy podal pomocnou ruku, vždy měl dobrou náladu, nemůžu uvěřit, že už tu není. Bude ho velká škoda, je to neuvěřitelná ztráta,“ popsal pro deník Nový Čas Jánův kamarád.

„Kapitáne Jáne, děkuji ti za každou vykonanou službu, děkuji ti za 17 let tvojí služby občanům. Za odvahu přenesenou do skutků. Dnes všichni myslíme na rodinu, blízké, přátelé i všechny kolegy, které tento náhlý odchod hluboce zasáhl,“ vyjádřila se k tragédii prezidentka Policejního sboru.

Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku
Tragická smrt kapitána Jána na Slovensku

Témata:
policieVRTULNÍKdopravní nehodajankapitánBMWrodinaSlovenskopohřebŠkoda OctaviazraněníHutyLiptovská Sielnica
Nicole Kučerová
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Patrik Malý ( 9. srpna 2026 22:12 )

Ty jsi taky bezmozek... Ano, ale abych napsal komentář, tak ten článek nemusím vůbec číst, stačí mi titulek, víš...

Jan Tleskač ( 9. srpna 2026 22:10 )

Tvl, tohle se nestalo na křižovatce

Jan Tleskač ( 9. srpna 2026 22:09 )

Evidentně i tebe, když sis to dokázal přečíst, a ještě ti to stálo za komentář.

Jan Tleskač ( 9. srpna 2026 22:03 )

Nějak moc ti prst sklouzává na klávesu Shift. A pokud máš pocit, že v pražské Pařížské ulici jsou „zloději“, tak tam prostě nechoď. Já ten pocit nemám, občas tam chodím, a párkrát jsem si tam dokonce i něco koupil. Každé zboží má svého kupce ..

ford skorpio ( 9. srpna 2026 21:06 )

Možná někoho Patriku který se bojí Policie, konfrontace + reality je zodpovědný , uvědomělý přesto na to doplatí v cizím státě byť by se jednalo o Slovensko !

Nevěř tamnímu orgánu ale sám sobě i kdyby prezentoval cokoliv ! 👎

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