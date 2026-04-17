Vlastnit auto se firmám nemusí vyplatit
Chytré podnikání začíná tam, kde končí nepředvídatelné náklady se správou vozového parku. Ceny nových vozů typu Škoda Octavia atakují hranici 800 000 korun a vlastnictví auta pro mnoho podnikatelů přestává dávat ekonomický smysl. Trend „auto jako služba“ nabírá na síle a Mototechna Drive na něj reaguje flexibilním pronájmem, který uvolňuje cashflow a odbourává administrativu.
Díky nájezdu volnému 30 000 km ročně (s možností navýšení), okamžité dostupnosti vozů a měsíční splátce, která pokrývá vše od servisu až po dálniční známku, volí tento model stále více podnikatelů jako chytrou alternativu bez akontace a s předvídatelnými náklady.
Ekonomika v číslech
V době, kdy ceny nových vozů typu Škoda Octavia atakují hranici 800 000 korun a sportovní verze RS stojí i přes 1,2 milionu (zánovní RS v průměru 655 254 korun), se vlastnictví auta stává pro mnoho firem zbytečným luxusem. Trend „auto jako služba“ potvrzuje i fakt, že v Mototechna Drive se ročně „otočí“ přes 2 000 automobilů na flexibilní operativní leasing.
„Hlavním rozdílem mezi standardním leasingem a nabídkou Mototechna Drive je délka závazku. Zatímco běžné společnosti vyžadují smlouvy na 36 až 48 měsíců, Mototechna Drive se specializuje na střednědobý pronájem v délce 6 až 12 měsíců,“ vysvětluje Jan Hrubý, provozní ředitel Mototechna Drive.
Operativní leasing či pronájem vozu využívají z 80 % firmy a živnostníci, kteří si takto nejčastěji pořizují flotilu tří až pěti aut. „Hlavní výhodou je, že na začátku nepotřebují vysokou akontaci, čímž si uvolňují hotovost pro další rozvoj podnikání,“ říká Hrubý. „Mnozí si díky tomu mohou dovolit vůz vyšší třídy, než kdyby ho kupovali do vlastnictví. Auto navíc mohou měnit podle sezóny či aktuální potřeby, aniž by museli řešit servis, pojištění nebo dálniční známku.“
Pro firmy je operativní leasing stoprocentně daňově uznatelným nákladem. Zmíněnou Škodu Octavia RS lze v Mototechna Drive získat za měsíční splátku pod 9 000 korun. Oblíbené modely jako Hyundai i30 začínají na 5 000 korun bez DPH, moderní SUV typu Kia Sportage či Nissan Qashqai se pohybují v rozmezí 8 až 11 tisíc korun. Stále větší podíl na trhu získávají i nové značky jako MG, Jaecoo či Omoda, které nabízejí atraktivní poměr ceny a výkonu. V Mototechna Drive takovýchto vozů „otočili“ za dva roky již na 600.
Hlavní výhody pro B2B segment:
· Špičkový nájezd: Mototechna Drive nabízí volný nájezd 30 000 km ročně, což je výrazně více, než je tržní standard (často jen 10–20 tisíc km).
· Okamžitá dostupnost: Žádné čekání měsíce či roky. Na skladě je ihned k dispozici přes 100 vozů včetně luxusních specifikací a žádaných SUV.
· Vše v jedné splátce: Splátka zahrnuje servis, pneumatiky, jejich uskladnění i přezutí, pojištění, silniční daň i dálniční známku. Na klientovi zůstává pouze tankování či nabíjení a doplňování vody do ostřikovačů.
· Žádná administrativa: Uzavřít smlouvu na Flexibilní operativní leasing je velmi rychlé a bez nutnosti předkládat desítky dokumentů.
Častým strašákem podnikatelů u operativního leasingu bývá vyúčtování nadměrného opotřebení při vrácení auta. Mototechna Drive tento problém vyřešila zřízením vlastních „smart repair“ center. „Většinu drobných poškození vyřešíme detailingem nebo metodou PDR přímo u nás. K opotřebení přistupujeme individuálně a s cílem minimalizovat náklady klienta, ne na něm takto vydělávat,“ doplňuje Jan Hrubý.
Elektromobily se vyplatí i na „operák“
Aktuálním tématem je konec některých státních výhod pro elektromobilitu. Mototechna Drive však jde proti proudu a garantuje, že pro podnikatele zůstává elektrický pohon finančně výhodný i nadále. Díky vysokým cenám pohonných hmot představují elektromobily (BEV) výraznou provozní úsporu. V rámci skupiny AURES Holdings se letos prodalo již přes 900 elektromobilů, což překonalo čísla za celý rok 2024, a podobný trend následuje i operativní leasing.
O společnosti Mototechna Drive: Mototechna Drive je součástí skupiny AURES Holdings a specializuje se na flexibilní pronájem a operativní leasing zánovních a nových vozů. Se zaměřením na individuální přístup a rychlost odbavení nabízí řešení mobility pro jednotlivce i celé firemní flotily.
