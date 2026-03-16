Intuice policisty nezklamala. U předních dveří na straně spolujezdce našla vytlučené okénko a uvnitř se povalovaly střepy. Na sedadle seděl muž (48) s baterkou a vedle něj ležel šroubovák.
Po výzvě, aby vystoupil, se pokusil utéct, ale strážníci s tím předem počítali. „Proto okamžitě zasáhli silou, zafixovali ho proti autu a spoutali,“ shrnul mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Poté si pobertu vyzvedla státní policie.
Poberta v Brně na parkovišti vytloukl okénko, vloupal se do škodovky (15.3.2026) Městská policie Brno