Rodina pátrá po tátovi v Egyptě: Jirka umřel?!

V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista.
Egyptské letovisko Marsa Alam je mezi českými turisty velmi oblíbené.
Autor: Richard Selix - 
5. srpna 2026
14:35

Už přes dva měsíce pátrá rodina po tátovi Jiřím v Egyptě. Zatím bezvýsledně. Mezitím přišla zdrcující zpráva od právníka. Váš táta se utopil! Podle něho tomu vše nasvědčuje. Blízcí jeho verzi událostí ale odmítají a pátrají dál. Čech Jiří zmizel v noci na 23. června z hotelu Jaz Grand v egyptském letovisku Marsa Alam.

​„Dosavadní indicie a předběžné výsledky vyšetřování, podpořené kamerovými záznamy a ohledáním místa, ukazují na tragické utonutí v důsledku nočního koupání s tím, že tělo pravděpodobně uvízlo v jedné z hlubokých skalních dutin,“ uvedl egyptský právník Keroles Ezzat Bashier podle TN.cz

Rodina takový průběh událostí odmítá. Podle Jirkovy dcery se Čech osudnou noc koupat nešel. Byl prý unavený a co víc, na pláži vlála červená vlajka upozorňující na velké vlny. Po tátovi se i tak slehla zem. Na pláži našli jen jeho mobilní telefon, elektronickou cigaretu, tričko a telefon. 

Komplikovanému případu nepomáhá ani skutečnost, že podle rodiny mají existovat kamerové záběry, kde se otec vrací zpět směrem k hotelu. To zase popírá egyptská policie. Neméně zarážející je to, že se měl podle blízkých v blízkosti Čecha pohybovat neznámý muž. 

Případ je i nadále obestřen tajemstvím. Tělo se dosud nenašlo a české úřady o případu dále informovat nechtějí. Kauzu v současné době řeší především zmíněný egyptský právník. „V plné koordinaci s dcerou pohřešovaného získáme oficiální kopii vyšetřovacího spisu, detailně se seznámíme se všemi skutečnostmi a určíme další právní postup,“ dodal.

V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista.
V letovisku Marsa Alam se pohřešuje český turista.
Egyptské letovisko Marsa Alam je mezi českými turisty velmi oblíbené.

Témata:
právníkpátráníčeskorodinautonutíjiříEgypt
Richard Selix
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