Konzul pro Blesk: Nové zprávy o stavu Češky, kterou v Chorvatsku zasáhl výboj

Ostrov Krk, Chorvatsko
Ostrov Krk, Chorvatsko
Epicentrum 22.7. 2026 - Štěpán Šantrůček
Ostrov Krk, Chorvatsko
Silné bouřky v Česku, jak je zachytili Lovci Bouřek CZ (20.6.2026)
Autor: Daniel Dvořák, Bára Holá - 
5. srpna 2026
05:00

Česká turistka, kterou na konci července zasáhl blesk na chorvatském ostrově Krk, se stále nachází v místní nemocnici. Dle vedoucího konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Chorvatsku se však její stav lepší a řeší se její odvoz do České republiky.

V pondělí 20. července udeřil do české turistky v Chorvatsku atmosférický výboj. Tragická událost se stala na ostrově Krk, který se nachází v oblíbené dovolenkové destinaci, v Chorvatsku. Češka byla bleskem zasažena na pláži Baška, kde při silné bouřce čekala na svého manžela. I díky rychlé pomoci místiního plavčíka byla žena v akutním stavu transportována do nemocnice v Rijece, kde jí byla poskytnuta nutná zdravotní pomoc.

Po čtrnácti dnech od události se ke stavu české turistky vyjádřil konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček. „Žena zůstává i nadále v nemocnici. Jsme v kontaktu jak s její rodinou, tak i s nemocnicí,“ uvedl pro Blesk.

Stav, ve kterém byla Češka po zásahu atmosférickým výbojem, se dle Šantrůčka zlepšuje. „Lepší se. Řeší se převoz do ČR, ale zatím nebylo rozhodnuto,“ odpověděl na dotaz ohledně stavu pacientky.

Český konzul také pochválil rychlost chorvatských zravotníků a místního plavčíka. „Je určitě namístě poděkovat duchapřítomnosti chorvatského plavčíka, který se nacházel poblíž a který okamžitě začal poskytovat té ženě první pomoc. Podle mých informací v krátkém čase byla na místě chorvatská sanitka, záchranáři, a dokonce přiletěl i vrtulník,“ uvedl.

Video se připravuje ...
Český konzul v Chorvatsku pro Blesk o blížící se bouři a šířící se dětské infekci. Na co si dát pozor?
Zdroj: Bára Holá

Ostrov Krk, Chorvatsko
Ostrov Krk, Chorvatsko
Epicentrum 22.7. 2026 - Štěpán Šantrůček
Ostrov Krk, Chorvatsko
Silné bouřky v Česku, jak je zachytili Lovci Bouřek CZ (20.6.2026)

Témata:
bleskbouřekonzulátkonzulČeskoChorvatskonemocniceRijekaBaška
Bára Holá
Další články autora

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

heřman khon ( 5. srpna 2026 05:27 )

zatim jeji ostatky odděluji od písku

Zobrazit celou diskusi

Články odjinud

Žilková rozdělila dědictví! Nejmladší syn Vincent ostrouhal
Žilková rozdělila dědictví! Nejmladší syn Vincent ostrouhal
Aha!
Film I Play Rocky ukáže, jak Stallone riskoval úplně všechno, aby mohl stvořit legendu jménem Rocky
Film I Play Rocky ukáže, jak Stallone riskoval úplně všechno, aby mohl stvořit legendu jménem Rocky
Dáma
Při hře se synem se uhodila do prsu. Následný otok jí zachránil život
Při hře se synem se uhodila do prsu. Následný otok jí zachránil život
Maminka
Plavky z výprodejů na poslední chvíli? Našli jsme ty nejlepší pro každou postavu
Plavky z výprodejů na poslední chvíli? Našli jsme ty nejlepší pro každou postavu
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Kazachstán předběhl Evropu. Zavádí digitální měnu jako bič na korupci
Kazachstán předběhl Evropu. Zavádí digitální měnu jako bič na korupci
e15
ZNÁMKY Sparty: Ryneš musel zaujmout i Deniu. Smolař Suchomel, na Karabcovi bylo vidět...
ZNÁMKY Sparty: Ryneš musel zaujmout i Deniu. Smolař Suchomel, na Karabcovi bylo vidět...
iSport
Jana Bendová: Tento podnik není pro Turka dost vznešený. Jaké varování v éře vůdců a vůdcíčků dát k urně
Jana Bendová: Tento podnik není pro Turka dost vznešený. Jaké varování v éře vůdců a vůdcíčků dát k urně
Reflex
OBRAZEM: Modré slzy na Tchaj-wanu mění moře v magickou říši
OBRAZEM: Modré slzy na Tchaj-wanu mění moře v magickou říši
Lidé a země