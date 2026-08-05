Konzul pro Blesk: Nové zprávy o stavu Češky, kterou v Chorvatsku zasáhl výboj
Česká turistka, kterou na konci července zasáhl blesk na chorvatském ostrově Krk, se stále nachází v místní nemocnici. Dle vedoucího konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Chorvatsku se však její stav lepší a řeší se její odvoz do České republiky.
V pondělí 20. července udeřil do české turistky v Chorvatsku atmosférický výboj. Tragická událost se stala na ostrově Krk, který se nachází v oblíbené dovolenkové destinaci, v Chorvatsku. Češka byla bleskem zasažena na pláži Baška, kde při silné bouřce čekala na svého manžela. I díky rychlé pomoci místiního plavčíka byla žena v akutním stavu transportována do nemocnice v Rijece, kde jí byla poskytnuta nutná zdravotní pomoc.
Po čtrnácti dnech od události se ke stavu české turistky vyjádřil konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček. „Žena zůstává i nadále v nemocnici. Jsme v kontaktu jak s její rodinou, tak i s nemocnicí,“ uvedl pro Blesk.
Stav, ve kterém byla Češka po zásahu atmosférickým výbojem, se dle Šantrůčka zlepšuje. „Lepší se. Řeší se převoz do ČR, ale zatím nebylo rozhodnuto,“ odpověděl na dotaz ohledně stavu pacientky.
Český konzul také pochválil rychlost chorvatských zravotníků a místního plavčíka. „Je určitě namístě poděkovat duchapřítomnosti chorvatského plavčíka, který se nacházel poblíž a který okamžitě začal poskytovat té ženě první pomoc. Podle mých informací v krátkém čase byla na místě chorvatská sanitka, záchranáři, a dokonce přiletěl i vrtulník,“ uvedl.
zatim jeji ostatky odděluji od písku