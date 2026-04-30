Žárlivá tchyně zavraždila miss (†27): Manžel kojil dítě z prsu mrtvé matky?!

Zavražděná miss Carolina Flores Gomezová
Autor: Nicole Kučerová - 
30. dubna 2026
09:30

V půlce dubna žárlivá tchyně zavraždila svou krásnou snachu v Mexiko City. Několikrát měla snachu střelit do hlavy a hrudi. Situace je v rukou policie a případ obklopují znepokojivé detaily. Manžel zesnulé krásky přiznal, že se z mrtvého těla snažil kojit dítě, které vraždě přihlíželo! Vražedkyně je na útěku a hlavním motivem mohlo být dědictví.

Ve středu 15. dubna došlo v hlavním městě Mexika k hrůzostrašné vraždě. Tchyně Erika měla usmrtit svou snachu Carolinu Flores Gomézovou (†27) ze žárlivosti. Údajně chtěla více pozornosti od svého syna Alejandra. Ve večerních hodinách zaznamenala bezpečností kamera z bytu návštěvu, která vyvrcholila střelbou. Mladá Miss Teen Universe Baja California 2017 zemřela na místě s několika střelnými ranami v oblasti hlavy a hrudi.

Děsivý incident měl manžel zesnulé Caroliny nahlásit na policii až o den později. Alejandro jako důvod uvedl snahu nakojit hladové dítě z prsu mrtvé matky! Údajně přišel čas krmení, takže se otec snažil zachovat návyky dítěte, které měl poté i vykoupat, než kontaktoval své právníky. Popsal, že se bál o odebrání potomka do sociálního zařízení, uvedl deník Daily Star.

Matka zesnulé Caroliny se domnívá, že to je jen záminka a hlavním cílem bylo poskytnout vražedkyni co nejvíce času na útěk, uvedl server Need To Know. Po tchyni Erice Herreraové zatím marně pátrá policie. Na základě nahrávky z bytu a výpovědí je hlavní podezřelou.

V průběhu vyšetřování se ukázalo, že jedním z hlavních motivů mohlo být i obrovské dědictví, které měla Carolina nabýt v roce 2022 po svém otci. Tchyně údajně o penězích věděla. Blízký přítel zesnulé krásky tvrdil, že Carolina s matkou manžela nikdy neměla dobrý vztah, který se měl v průběhu těhotenství ještě zhoršit, informoval deník The Sun.

