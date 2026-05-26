„Pana profesora jsem hluboce respektoval jako velmi oblíbeného rektora, který naši univerzitu úspěšně provedl náročným obdobím konce 90. let i celou první dekádou nového tisíciletí,“ uvedl nynější rektor Igor Ivan.
Třetí největší technickou univerzitu v Česku vedl Čermák v letech 1990 až 1997 a pak opět v období od roku 2003 do roku 2010.
„Svou prací, odborností i osobním nasazením přispěl k formování směřování univerzity v období zásadních společenských změn a podílel se na budování moderní podoby VŠB-TUO,“ uvedl mluvčí univerzity Jiří Šíma.
Odborník na silnoproud
Čermák působil v oboru silnoproudá elektrotechnika. Po celý profesní život byl spojen s technickými a ekonomickými obory, především s hornictvím, energetikou a řízením průmyslových procesů. Na VŠB-TUO působil v řadě akademických i manažerských funkcí a významně se podílel na transformaci univerzity po roce 1989.
„Ve funkci rektora stál v čele univerzity v období zásadních změn, modernizace a otevírání školy mezinárodní spolupráci i novým studijním a výzkumným směrům. Respekt si získal nejen jako zkušený odborník a pedagog, ale také jako člověk schopný spojovat akademickou obec,“ dodal Šíma.
V roce 2019 Čermák u příležitosti oslav 170 let od založení univerzity získal čestný rektorský řetěz. Celostříbrný řetěz představoval symbol úcty a poděkování člověku, který stál u novodobého rozvoje univerzity.
