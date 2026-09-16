200 tisíc za nalezení mámy Jitky! První slova zoufalé rodiny

200 tisíc za nalezení mámy Jitky! První slova zoufalé rodiny
200 tisíc za nalezení mámy Jitky! První slova zoufalé rodiny
Rodina za reálné nalezení a součinnost s policií nabízí odměnu 200 tisíc korun.
Synové Ondřej a Aleš s tátou Vincencem
Pohřešovaná Jitka Lukašíková
Autor: Michal Charbulák - 
16. září 2026
05:00

„Pomozte nám najít maminku, nabízíme odměnu 200 tisíc,“ prosí Aleš Lukašík z Uherského Hradiště. Jitka (63) odešla z psychiatrické nemocnice v Kroměříži, od té doby o ní blízcí nevědí.

„Jsme soudržná rodina, maminka je velmi vázaná na tatínka. Že by se takhle neozývala, jí není vlastní,“ vylíčil Aleš. Ženu prý psychicky semlely vážné zdravotní problémy jeho táty. „Hrozně to prožívala, trpěla s ním,“ pokračoval. Psychika ji zradila natolik, že se nechala dobrovolně léčit na psychiatrii v Kroměříži. Odtud ale 2. září po dvou týdnech beze stopy zmizela. „Jsme zoufalí, zkoušíme cokoli. Peníze dáme za informace vedoucí k jejímu nalezení,“ uzavřel.

Toulá se v Beskydech?

Rodina se chytá nadějné zprávy z Frenštátu pod Radhoštěm. „Svědkyně ji ve městě prokazatelně potkala. Věděla věci, které odjinud než od maminky znát nemohla. Maminka údajně mířila do Beskyd. Na vyčištění hlavy je to sice ideální, ale jsou to už dva týdny a my nic nevíme,“ zoufá si syn.

Fyzicky zdatná

Jitka Lukašíková je 160 cm vysoká,  střední postavy, má tmavé nakrátko ostříhané vlasy a tmavé oči. Měla by mít na sobě bílou bundu, tmavé tříčtvrteční kalhoty, bílé tenisky a kabelku. „I přes současné potíže působí mladistvě, fyzicky je velmi zdatná,“ uvedl Aleš Lukašík.

Pátrání po Janě Šerjeníkové (38) z Frýdku-Místku je zatím bezvýsledné.
Zlom v případu ztracené maminky (38): Tohle měla Jana na sobě!

Ve stejné době zmizela i Jana

O den později, 3. září ráno, měla odejít z domova právnička a máma dvou malých dětí Jana Šerjeníková (38) z Frýdku-Místku. O ní není ani jediná zpráva. Policie nejprve rozšířila prověřování i o večer 2. září, kdy žena slavila narozeniny. Od včerejška jsou k vidění věci, které mohla mít na sobě. Jde o černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh. Policie zároveň doplnila, že se již pátrá po celé EU.

200 tisíc za nalezení mámy Jitky! První slova zoufalé rodiny
200 tisíc za nalezení mámy Jitky! První slova zoufalé rodiny
Rodina za reálné nalezení a součinnost s policií nabízí odměnu 200 tisíc korun.
Synové Ondřej a Aleš s tátou Vincencem
Pohřešovaná Jitka Lukašíková

Témata:
pátráníPOHŘEŠOVANÁEvropská unieBeskydyKroměřížFrýdek-MístekUherské HradištěFrenštát pod RadhoštěmPsychiatrická nemocnice v Kroměříži
Michal Charbulák
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leo spark ( 16. září 2026 05:12 )

jen ta moje se stále vrací

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