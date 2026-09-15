Obrovský nárůst drobných balíčků (jen do Česka jich loni dorazilo přes 100 milionů) ukázal, že evropské e-shopy a drobní živnostníci tahají za kratší konec. Asijští prodejci dosud těžili z benevolence při dovozu malých zásilek. Od 1. července proto EU zrušila osvobození od cla a zavedla dočasné paušální clo ve výši 3 eur (cca 75 Kč) za každou položku v balíčku. A právě k této částce se – nejpozději od 1. listopadu – přidá i zcela nový manipulační poplatek.
Konec neférové výhody pro asijské giganty
Poplatek, jehož přesnou výši Evropská komise brzy potvrdí, má pokrýt reálné náklady na kontrolu tohoto obřího toku zboží. Především má ale narovnat podmínky pro naše lokální tvůrce, e-shopy a podnikatele, kteří musí od začátku splňovat přísné normy a odvádět všechny poplatky.
Co si hlídat v košíku, než zaplatíte?
Pokud se chcete placení vyhnout, řešení existuje a prodejci na něj už reagují. Pečlivě si v košíku hlídejte, odkud je zboží odesíláno. Pokud zvolíte produkt z takzvaného "EU skladu" (zboží už se fyzicky nachází v Evropě), těmto dovozním poplatkům se legálně vyhnete.
Stop plýtvání: Opravdu tu věc potřebujete?
Nové poplatky můžeme brát jako užitečnou stopku před impulzivním nakupováním. Nemá smysl nechat si posílat každou trendy vychytávku ze sociálních sítí přes půlku planety, abychom ji po jednom použití vyhodili. Každá taková zásilka znamená uhlíkovou stopu a hromadu plastového odpadu. Navíc, produkty od prodejců mimo EU často neprocházejí přísnou kontrolou, což může mít dopad na naše zdraví.
Na co si dát při výběru zboží největší pozor?
Jsou kategorie zboží, u kterých byste měli být na asijských tržištích obzvlášť obezřetní. Co raději nekupovat?
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Věci pro děti a nádobí: Silikonové formy, dětské hračky, kousátka nebo plastové nádobí mohou uvolňovat nebezpečné chemikálie, ftaláty či těžké kovy. U hraček navíc často hrozí odpadnutí drobných částí.
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Kosmetika: Krémy, séra a make-up bez ověřeného složení představují riziko silných alergií, popálenin nebo ekzémů.
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Levná bižuterie: Kovové doplňky z neznámých slitin mohou obsahovat nadlimitní množství niklu, olova či kadmia, které se přes kůži dostávají přímo do těla.
Plaťte bezpečně, neriskujte své úspory
Když už se pro nákup na čínském tržišti rozhodnete, myslete kromě zdraví i na ochranu svých peněz. Nikdy k platbě nepoužívejte svou hlavní debetní kartu s vašimi úsporami. Ideální je použití jednorázové virtuální karty (např. přes Revolut nebo ve vaší bance), která po platbě zanikne a vaše peníze jsou tak v absolutním bezpečí. Spolehlivou volbou jsou také peněženky Apple Pay, Google Pay nebo PayPal, přes které obchodník údaje z vaší karty vůbec nevidí.