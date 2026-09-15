Určitě nejde o jedny a ty samé, protože oblasti dělí nejen pohoří, ale i frekventované silnice. Navíc na východní stranu Beskyd se chlupáčci občas zatoulají ze slovenské Oravy, na tu druhou z Kysuc.
„Medvědy mi hlásili velmi důvěryhodní lidé, kteří bydlí v obci na polosamotě pod lesem. Byly tam i stopy,“ uvedl starosta Nýdku Marek Hota, který na ně upozornil místní na sítích, jelikož startuje houbařská sezóna. Obec leží kousek od Třince.
„Požádal jsem také myslivce, aby zkontrolovali fotopasti. Každý rok se nám tady nějaký medvěd objeví. Loni jsem jel na kole a u potoka spatřil stopu pořádného macka. Ani jsem to nehlásil, neřešil, už jsme si zvykli,“ dodal Hota.
Zatím chodí jen na návštěvu
Medvědům se v Beskydech zjevně líbí, ale zatím nezůstali na trvalo. Od 70. let se čas od času objeví na české straně hranice, rozvíří klid pod horami a pak zase odejdou.
Většinou je jejich návštěvní program jednoduchý: přijít, projít, omrknout terén a zase zpět na Slovensko. Zkrátka jen krátká medvědí dovolená bez plánu o založení rodiny.
Beskydy a Javorníky jim přitom mají co nabídnout – hluboké lesy, borůvky, maliny, ostružiny, bukvice, žaludy i hmyz. Podle odborníků tedy není pochyb, že medvěd do zdejší přírody patří.
Vadí jim lidi
Kvůli lidem. Beskydy jsou plné turistů, cyklistů, běžců, houbařů i sběračů borůvek. Do toho chaty, hotely, silnice, ploty a nová zástavba. Souvislý kus lesa, kde by měl medvěd opravdu svatý pokoj, se hledá stále hůř. „Medvědi mají domovské okrsky, nikoliv striktně bráněná teritoria. Průměrná velikost okrsku v Evropě je asi 140 km2,“ uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
Šelma navíc zvládne za jediný den urazit pořádný kus cesty. Klidně se ráno objeví v českých Beskydech a včer už brouzdá po slovenských horách.
Nedůvěřiví houbaři
Hlášení o medvědech však nedá spát houbařům. Je jim divné, že se v Beskydech objeví většinou v období houbařské sezóny. „Už několikrát mě napadlo, jestli není cílem myslivců a ochránců odradit lidi, aby se masivně hnali do lesa s košíky," zamyslel se houbař Zdeněk Martynek z Jablunkova.
Lidé v lese by ale měli být obezřetní. Ochránci přírody radí, aby lidé o sobě na odlehlých místech dávali vědět. „Třeba hlasitým hovorem, rolničkou na batohu a měli psy na vodítku,“ řekl František Jaskula z CHKO Beskydy. Při spatření šelmy je důležité zachovat klid, stát k ní čelem a couvat, rozhodně se k ní nepřibližovat kvůli lepší fotografii.
„Já si pro jistotu pokaždé najdu klacek a občas s ním třísknu do stromu, aby případný medvěd věděl, že tam jsem. Předejdu tak momentu překvapení, protože šelma se jinak člověku vyhýbá,“ dodal Martynek.
Varování platí také pro majitele sadů a ovocných zahrad. Tam určitě zamíří chlupáčci, aby se na zimu dobře vykrmili. Chodí brzo ráno nebo za soumraku a v noci.
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