Nebezpečí ve Vizovicích? Poblíž dětského hřiště se měl potulovat medvěd se dvěma mláďaty
V okolí Vizovic na Zlínsku se prý pohybuje medvědice se dvěma mláďaty. Zvířata měla být spatřena poblíž dětského hřiště na Lhotsku, které leží jen asi tři kilometry od centra Vizovic. Město proto varuje obyvatele, aby byli při pohybu v přírodě obezřetní a nepouštěli psy na volno.
V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto dnes na svém facebooku vydalo varování, upozornil iROZHLAS. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno.
„Dle sdělení policie byla dnes před 17. hodinou na Lhotsku poblíž dětského hřiště spatřena medvědice s dvěma medvíďaty,“ uvedlo město. Lhotsko je od centra Vizovic vzdálené zhruba tři kilometry.
Medvěd se v regionu objevil také před dvěma roky. Tehdy jeho pohyb v okrajové části Zlína potvrdily podle městské policie stopy.
V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy zatoulají dál od Beskyd do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů.
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