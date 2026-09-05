Tragický víkend na českých silnicích: Čelní střet, smrtelná nehoda tříkolky a hromadná srážka pěti aut!
Tragický víkend na českých silnicích si vyžádal několik vážných nehod. Při čelním střetu v Bojkovicích zemřela řidička, další žena skončila v nemocnici. Smrtelná nehoda se stala také na Rakovnicku, kde zahynul řidič motorové tříkolky. U Temešváru si hromadná srážka pěti aut a motocyklu vyžádala těžce zraněného motorkáře, který v neděli na následky nehody zemřel.
České silnice tak během jediného dne zažily hned několik vážných nehod. Záchranáři, hasiči i policisté zasahovali u střetů, které si vyžádaly lidský život a několik zraněných.
Čelní střet v Bojkovicích
Při střetu dvou osobních aut v Bojkovicích na Uherskohradišťsku zemřela řidička jednoho z vozidel. Žena, která řídila druhé vozidlo, skončila v nemocnici. Nehoda se stala v pátek v podvečer, informoval o tom na stránkách policie mluvčí Petr Jaroš. Okolnosti nehody se vyšetřují. Podle informací ČTK jde letos v pořadí o 18. oběť dopravních nehod ve Zlínském kraji od začátku letošního roku.
„Přesnou příčinou nehody, ke které došlo okolo 18:30 v centru Bojkovic, a dalšími okolnostmi se zabývají uherskohradišťští dopravní policisté a kriminalisté. Podle předběžných výsledků šetření došlo pravděpodobně k čelnímu střetu vozidel poté, co jedna z řidiček z neznámých příčin vyjela do protisměru,“ uvedl mluvčí.
U nehody zasahovaly také čtyři jednotky hasičů. „V jednom z vozidel utrpěla jedna osoba zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla. Z druhého havarovaného automobilu museli hasiči za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostit zraněnou osobu,“ uvedli hasiči na sociální síti. Byl tam také člen hasičského týmu posttraumatické péče, který poskytl první psychickou pomoc účastníkům nehody i jejich rodinným příslušníkům.
Po dobu záchranných prací a následného vyšetřování nehody byl provoz v ulici Mánesova zcela zastaven a řidiči byli odkláněni na objízdné trasy po místních komunikacích.
Tragická nehoda motorové tříkolky
Při havárii motorové tříkolky u Kolešova na Rakovnicku zemřel v sobotu dopoledne její řidič. Spolujezdkyně utrpěla středně těžká zranění, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.
Nehoda na silnici I/27 byla hlášená krátce před 11:15. „Řidič havaroval mimo komunikaci a utrpěl zranění, kterým na místě podlehl,“ řekl Truxa.
Spolujezdkyni se středně těžkým zraněním transportovali záchranáři letecky do pražské nemocnice Motol, řekl ČTK mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
Nehoda pěti automobilů a motorky
Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku v sobotu odpoledne zcela uzavřela Podolský most přes orlickou přehradu.
Motorkář, který se těžce zranil zemřel v neděli v nemocnici. Novináře o tom v neděli informoval jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík. Nehoda v sobotu na několik hodin uzavřela Podolský most přes orlickou přehradu.
„Dopravní nehoda má bohužel tragické následky. Řidič motocyklu v nemocnici svým zraněním podlehl,“ uvedl Šupík. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo, že řidič motocyklu nezvládl předjíždění a při nehodě se těžce zranil. Před příjezdem záchranné služby už zraněnému muži pomáhali lidé na místě. Provizorně mu zastavili krvácení z nohy, po příjezdu záchranářů pak krvácení definitivně zastavilo škrtidlo. Po napojení na umělou plicní ventilaci muže přepravil vrtulník do českobudějovické nemocnice.
Hromadná nehoda se stala v sobotu krátce po 14:30 na silnici I/29. Policisté dopravu odkláněli přes Zvíkovské Podhradí, Milevsko a Bernartice. Dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní. Celková škodu policisté předběžně vyčíslili na nejméně 500.000 korun.
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